Sosyal Sigortalar’dan Serbest Çalışan hekimlere duyuru

Serbest çalışan doktorların elde düzenlenmiş reçeteleri, 1 Mart’tan itibaren Sosyal Sigortalar’ın ilaç ödemeleri açısından geçerli olmayacak.

Sosyal Sigortalar Dairesi, serbest çalışan hekimlere, reçete ödemelerinde kullanılan otomasyon sistemine dahil olmaları çağrısında bulundu.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Mart itibarı ile elde düzenlenmiş reçetelerin kullanımına son verileceğinden yeni sisteme dahil olmak isteyen serbest çalışan doktorların yeni sözleşme için Sosyal Sigortalar Dairesi’ne başvurmaları gerektiği kaydedildi.

Daire ile sözleşme imzalayan doktorların, Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından verilecek bir şifre ve parola sayesinde sisteme giriş yapabileceği ifade edilen açıklamada, Daire ile bu sözleşmeyi yapmayan doktorların sigortalı hastalara uygulanan özel eczane sistemin dışında kalacağı kaydedildi.