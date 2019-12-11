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Soymak için girdikleri dairede birini maket bıçağıyla bıçakladılar

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Soymak için girdikleri dairede birini maket bıçağıyla bıçakladılar
Soymak için girdikleri dairede birini maket bıçağıyla bıçakladılar

Girne'de bir lojman dairesine hırsızlık yapmak amacıyla giren şahıslar dairede ikamet eden kişiyi maket bıçağıyla yaraladı. Söz konusu şahıslar hakkında şimdilik 2 gün tutukluluk emri verildi.

Girne’de meydana gelen soygun, yaralama, kanunsuz bıçak taşıma ve mülke tecavüz suçlarından tutuklanan Batuhan Zünbülova ve Yasemin Onbaşıoğulları mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme 2 gün tutululuk talebini onaylarken, söz alan zanlılar suçlamaları kabul etmedi.

 

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