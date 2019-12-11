Soymak için girdikleri dairede birini maket bıçağıyla bıçakladılar

Girne'de bir lojman dairesine hırsızlık yapmak amacıyla giren şahıslar dairede ikamet eden kişiyi maket bıçağıyla yaraladı. Söz konusu şahıslar hakkında şimdilik 2 gün tutukluluk emri verildi.
Girne’de meydana gelen soygun, yaralama, kanunsuz bıçak taşıma ve mülke tecavüz suçlarından tutuklanan Batuhan Zünbülova ve Yasemin Onbaşıoğulları mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme 2 gün tutululuk talebini onaylarken, söz alan zanlılar suçlamaları kabul etmedi.
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