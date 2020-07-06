Spehar bu yılki raporunda pandemiyi öne çıkardı

Politis, Spehar’ın Barış Gücü’nün 6 aylık faaliyetleriyle ilgili raporunu BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğunu, içeriğini hafta içinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı telekonferans yöntemiyle görüşeceğini, Cuma günü de Güvenlik Konseyi daimi üyelerine bilgi vereceğini kaydetti.

Politis, Spehar’ın yapacağı bilgilendirmenin ardından Güvenlik Konseyi daimi üyeleri arasında gerekli istişareler yapıldıktan sonra, beklenmedik bir gelişme olmazsa, BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması kararı 29 Temmuz’da oylanacak.

Haberde oylanacak raporun içeriği konusunda, bu konularda Güvenlik Konseyi’nde “penholder” rolü oynayan İngilizler ve bu dönemde BM Güvenlik Konseyi ‘ne başkanlık eden Almanya ile Barış Gücü misyonlarıyla ilgili son iki yıldır genel bir söylem ve tutum sergileyen ABD’nin önemli rol oynayacağına işret edildi.

Gazete Spehar’ın raporunun içeriğini bilen kaynakları adres göstererek “bu sefer özellikle pandeminin Ada’daki gündemi nasıl değiştirdiğinin ve Barış Gücü’nün misyonunu yerine getirebilmek için pandemi olgularına nasıl uyumlandığının öne çıkarıldığını” yazdı.

Habere göre raporun bu noktasında, Kıbrıs Türk tarafının pandemi yüzünden getirdiği kısıtlamalar nedeniyle, Barış Gücü’nün KKTC’deki iki kampındaki mensuplarının karşılaştığı sorun ve zorluklara (ikmalin helikopterle yapılması, Rum tarafına geçememeleri vb.) yer verilmesi bekleniyor.

Raporun içeriğinde yeni tip Koronavirüs nedeniyle, her iki tarafın da ağırlık merkezini kamu sağlığını korumaya yönlendirmesi sebebiyle şekillenen durum da kaydedilecek. Ancak yeni tip Koronavirüsle mücadele konusunda iki taraf arasındaki iş birliğinin kısıtlı olduğu da belirtilecek. Elbette iki toplumlu sağlık teknik komitesi arasındaki istişareler veya Akıncı ile Anastasiadis arasında gerçekleşen bazı irtibatlar gibi iş birliği gözlemlenen vakalara da değinilecek. Ancak yeni tip Koronavirüsün iş birliğinin derinleştirilmesine fırsat yaratabilecek olmasına rağmen iki tarafın bunu yeterince değerlendiremediğine de atıf yapılacak.

Son 6 aydır fazla bir ilerleme olmayan, iki taraf arasında doğrudan koordinasyon mekanizmaları kurulması konusuna da değinilecek ancak taraflardan hiçbirine sorumluluk yüklenmeyecek. Önceki dönemde meydana gelen ihlallere de değinilecek. Genel olarak Kıbrıs sorununa dair ifadeler kısıtlı olacak, çünkü pandemi her iki tarafın gündemini de tamamen değiştirdi, BM buna mutlak anlayış ve saygı gösterecek.

Gazete aynı kaynakların, iki taraf arasındaki kapılar konusunda sadece her bir tarafın hareketleriyle ilgili cereyan edenlerin not edileceğini, Barış Gücü’nün bu konuda pozisyon almayacağını ve taraflardan herhangi birine doğrudan sorumluluk yüklemeyeceğini yazdı.

Kaynaklarının, Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması konusunda herhangi bir sorun beklenmediğini ancak perde gerisi istişarelerde ne olacağının da kesin söylenemeyeceğini kaydeden gazeteye göre, halen Almanya ve İngiltere ile temas eden Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, bu konuda herhangi bir komplikasyon olmayacağı teyidi almış görünüyor.