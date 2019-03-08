Spotify, Türkiye’de ve Dünyada En Çok Dinlenen Kadın Sanatçıları Açıkladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir açıklama yapan Spotify, hem dünyada hem de Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçıların bir listesini yayınladı. Spotify ayrıca, içeriği kadınlar tarafından oluşturulan en popüler podcastlerin listesini de yayınladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyanın dört bir yanında kutlanmaya devam ediyor. Hemen her şirketin bu önemli gün için ayrı bir açıklaması oluyor.

Spotify da kadın sanatçılardan oluşan listeleri ve kadın içerik üreticilerinin hazırladığı podcastleri açıklayarak 8 Mart’a katılan firmalar arasında yer aldı.

Spotify’a göre, 1 Ocak 2019 ve 1 Mart 2019 tarihleri arasında en çok dinlenen kadın sanatçıların listesi şu şekilde:

Ariana Grande

Billie Eilish

Lady Gaga

Halsey

Dua Lipa

Taylor Swift

Rihanna

Cardi B

Selena Gomez

Nicki Minaj

Sia

Bebe Rexha

Karol G

Camila Cabello

Anne-Marie

Becky G

Beyoncé

Demi Lovato

Miley Cyrus

Adele

Türkiye'de

en çok dinlenen 10 kadın sanatçıdan oluşan liste ise şu şekilde:

(Liste 1 Ocak ve 1 Mart tarihi arasındaki dinlenme rakamlarına dayanmaktadır)