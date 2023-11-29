Spotify yayınladı: 2023'te dünyanın en çok dinlenen sanatçıları ve şarkıları hangileri?

Spotify Wrapped, 2023'ün en çok dinlenen sanatçılarını, şarkılarını ve albümlerini yayınladı.

Apple Music Top 100 Global Tracks listesinin hemen ardından yılın en popüler sanatçılarını, şarkılarını ve albümlerini ortaya çıkaran ve kullanıcılara kendi dinleme alışkanlıkları hakkında yılın özetini sunan Spotify Wrapped'in 2023 yayınlandı.

Yayın platformu tarafından her yıl paylaşılan bu içerik, bu yıl farklı olarak dinleme alışkanlıklarınıza göre size bir şehir yakıştırıyor.

Ayrıca 2023'te en çok dinlediğiniz sanatçılar tarafından kaydedilen teşekkür ve yeni yıl mesajları ile yıla veda etme imkanı tanıyor. Bu yılın sizin için favori şarkılarını kişisel kütüphanenize çalma listesi olarak kaydedip, geçtiğimiz yıla genel bir bakış imkanı sunuyor.

Ama şimdi yeni istatistiklere geçelim.

Spotify'ın belirttiği gibi, 2023, büyük kadın pop yıldızlarının dönüşü oldu.

Platformda Eurovision'un yarattığı büyük etkiyi görmeniz mümkün. Bu senenin kazananı Loreen'in 'Tattoo' parçası ve ikinci Käärijä'nın 'Cha Cha Cha' şarkılarının her ikisinin de finalden bir gün sonra küresel günlük dinlenme listesinde ilk 10'a girdi.

Kolombiya'nın Meksika müziğine olan ilgisinin artması ve Afrobeats'in Spotify'da en hızlı büyüyen türlerden biri olarak 2017'den bu yana %550 oranında büyümesi de platformda yılın öne çıkan olayları arasındaydı.

Dünya Çapında En Çok Dinlenen Sanatçılar

Apple Music gibi Spotify da Taylor Swift'in 2023'ün en çok dinlenen küresel sanatçısı olduğunu doğruladı.

"Yeniden tasarlanan albümler, rekor kıran dünya turneleri ve renkli arkadaşlık bileklikleri... 1 Ocak'tan bu yana 26,1 milyardan fazla küresel dinlenmeyle Taylor Swift'i bu yılın en iyi sanatçısı olarak görmek tüm hayranları heyecanlandıracak."

İşte Spotify 2023'ün Dünya Çapında En Çok Dinlenen Sanatçıları: