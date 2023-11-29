Spotify yayınladı: 2023'te dünyanın en çok dinlenen sanatçıları ve şarkıları hangileri?

Apple Music Top 100 Global Tracks listesinin hemen ardından yılın en popüler sanatçılarını, şarkılarını ve albümlerini ortaya çıkaran ve kullanıcılara kendi dinleme alışkanlıkları hakkında yılın özetini sunan Spotify Wrapped'in 2023 yayınlandı.
Yayın platformu tarafından her yıl paylaşılan bu içerik, bu yıl farklı olarak dinleme alışkanlıklarınıza göre size bir şehir yakıştırıyor.
Ayrıca 2023'te en çok dinlediğiniz sanatçılar tarafından kaydedilen teşekkür ve yeni yıl mesajları ile yıla veda etme imkanı tanıyor. Bu yılın sizin için favori şarkılarını kişisel kütüphanenize çalma listesi olarak kaydedip, geçtiğimiz yıla genel bir bakış imkanı sunuyor.
Ama şimdi yeni istatistiklere geçelim.
Spotify'ın belirttiği gibi, 2023, büyük kadın pop yıldızlarının dönüşü oldu.
Platformda Eurovision'un yarattığı büyük etkiyi görmeniz mümkün. Bu senenin kazananı Loreen'in 'Tattoo' parçası ve ikinci Käärijä'nın 'Cha Cha Cha' şarkılarının her ikisinin de finalden bir gün sonra küresel günlük dinlenme listesinde ilk 10'a girdi.
Kolombiya'nın Meksika müziğine olan ilgisinin artması ve Afrobeats'in Spotify'da en hızlı büyüyen türlerden biri olarak 2017'den bu yana %550 oranında büyümesi de platformda yılın öne çıkan olayları arasındaydı.
Dünya Çapında En Çok Dinlenen Sanatçılar
Apple Music gibi Spotify da Taylor Swift'in 2023'ün en çok dinlenen küresel sanatçısı olduğunu doğruladı.
"Yeniden tasarlanan albümler, rekor kıran dünya turneleri ve renkli arkadaşlık bileklikleri... 1 Ocak'tan bu yana 26,1 milyardan fazla küresel dinlenmeyle Taylor Swift'i bu yılın en iyi sanatçısı olarak görmek tüm hayranları heyecanlandıracak."
İşte Spotify 2023'ün Dünya Çapında En Çok Dinlenen Sanatçıları:
- Taylor Swift
- Bad Bunny
- The Weeknd
- Drake
- Peso Pluma
- Feid
- Travis Scott
- SZA
- Karol G
- Lana Del Rey
2023'ün en çok dinlenen şarkıları
Yılın en iyi şarkısı rekor kıran 'Flowers' ile Miley Cyrus'un oldu. Şarkı şu ana kadar dünya çapında 1,6 milyardan fazla dinlendi.
İkinci ve üçüncü sıralarda ise SZA'dan 'Kill Bill' ve Harry Styles'tan 'As It Was' yer alıyor.
İşte Spotify 2023'ün Dünya Çapında En Çok Dinlenen Şarkıları:
- Miley Cyrus'tan 'Flowers'
- SZA'dan 'Kill Bill'
- Harry Styles'tan 'As It Was'
- Jung Kook'tan 'Seven (feat. Latto)'
- Eslabon Armado'dan 'Ella Baila Sola', Peso Pluma
- Taylor Swift'ten 'Cruel Summer'
- Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage'dan 'Creepin' (The Weeknd & 21 Savage ile)'
- Rema, Selena Gomez tarafından 'Calm Down (with Selena Gomez)'
- 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53' by Bizarrap, Shakira
- Taylor Swift'ten 'Anti-Hero'
2023'ün en iyi albümleri
Spotify, bu yıl dinleyicilerin görece eski albümleri tercih ettiğini belirtiyor: "Bu yılın en çok dinlenen ilk beş albümünün çoğu 2023'ten önce yayınlandı."
Üst üste ikinci kez yılın en popüleri, tüm dünya çapında 4,5 milyardan fazla dinlenmeyle Bad Bunny'nin 'Un Verano Sin Ti' albümü olurken, onu Taylor Swift'in 'Midnights' albümü izledi. SZA 'SOS' ile üçüncü sırada yer aldı.
İşte Spotify 2023'ün Dünya Çapında En Çok Dinlenen Albümleri:
- Bad Bunny'den 'Un Verano Sin Ti'
- Taylor Swift'ten 'Midnights'
- SZA'dan 'SOS'
- The Weeknd'den 'Starboy'
- KAROL G'den 'MAÑANA SERÁ BONITO'
- Morgan Wallen'dan 'One Thing At A Time'
- Taylor Swift'ten 'Lover'
- Metro Boomin'den 'HEROES & VILLAINS'
- Peso Pluma'dan 'GÉNESIS'
- Harry Styles'tan 'Harry's House'
Spotify'ın web sitesinde daha ayrıntılı istatistiklere ve yılın ençok dinlenen podcast'lerine ulaşabilirsiniz.
Ayrıca, eğer yolunuz Londra'ya düşerse, Spotify Wrapped 2023'ün lansmanını yarın akşam (30 Kasım) benzersiz bir etkinlikle kutluyor. İlk kez gerçekleşen tek seferlik etkinliğe Raye, Charli XCX, Sam Smith ve Chase & Status performansları ile konuk olacak.
Londra'da değilseniz de üzülmeyin, çünkü etkinlik TikTok üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
İyi dinlemeler ve Müzikte 2023'ün En İyileri listemiz için Euronews Kültür'ü takip etmeye devam edin.
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