Spotify yayınladı: 2023'te dünyanın en çok dinlenen sanatçıları ve şarkıları hangileri?

2023'ün en çok dinlenen şarkıları

Yılın en iyi şarkısı rekor kıran 'Flowers' ile Miley Cyrus'un oldu. Şarkı şu ana kadar dünya çapında 1,6 milyardan fazla dinlendi.

İkinci ve üçüncü sıralarda ise SZA'dan 'Kill Bill' ve Harry Styles'tan 'As It Was' yer alıyor.

İşte Spotify 2023'ün Dünya Çapında En Çok Dinlenen Şarkıları: