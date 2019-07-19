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Sputnik’te deprem sürüyor; Zafer Arapkirli ile de yollar ayrıldı

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Radyo Sputnik’te bir ayrılık daha. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptıkları söyleşinin ardından, gazeteciler Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki'nin programlarına son veren Radyo Sputnik, sabahları yayınlanan Seyr-i Sabah programını sunan gazeteci
Sputnik’te deprem sürüyor; Zafer Arapkirli ile de yollar ayrıldı

Radyo Sputnik’te bir ayrılık daha. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptıkları söyleşinin ardından, gazeteciler Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki'nin programlarına son veren Radyo Sputnik, sabahları yayınlanan Seyr-i Sabah programını sunan gazeteci Zafer Arapkirli ile de yollarını ayırdı.

3 yılı aşkın süredir programı yaptığını belirten Arapkirli Twitter hesabından “RS FM ile buraya kadarmış… Özgürce, onuru ile gazetecilik yapmak isteyene yer mi yok? Mekan mı yok? Görüşürüz”notunu paylaştı.

Arapkirli, "RS FM ile buraya kadarmış. 3 yılı aşkın bir süredir her sabah 07.00-09.00 arası sizlerle SEYR-İ SABAH eylediğimiz @rsfm978 ile yollarımızın ayrıldığını, ben de duyurmak isterim. Özgürce, onuru ile gazetecilik-yayıncılık yapmak isteyene yer mi yok? Mekan mı yok? Görüşürüz." diyerek dinleyicilerine veda etti. 

Zafer Arapkirli: Rahatsız olduklarını sık sık belirtiyorlardı

T24'e konuşan Zafer Arapkirli, "Bir format değişikliğine gidiyoruz" açıklaması yapılınca durumu anladığını ve istifa ettiğini belirterek şöyle konuştu: "Sputnik Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe beni telefonla arayarak çağırdı. Gidişatı anladığım için ben doğrudan patronla görüştüm. "Bir format değişikliğine gidiyoruz" açıklaması yapılınca durumu anladım ve istifa ettim. Zaten benim programımın içeriği hep muhalifti. Rahatsız olduklarını sık sık belirtiyorlardı. Şaşırmadım. SETA raporunda da zaten rahatsızlıklar dile getirilmişti." 

Zafer Arapkirli, programının sonlandırıldığını duyurduğu mesajından önce RS FM tarafından işlerine son verilen 3 gazeteciyle ilgili, "RS FM'in bugün gelmiş olduğu prestijli konumda en büyük katkılardan birine sahip olan sevgili meslektaşım @yavuzoghan'ın 2 programının da kaldırıldığını üzüntü ile öğrendim. Özgür, yani gerçek gazeteciliğin önemli bir kaybının ilanıdır" demişti.

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