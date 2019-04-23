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Sri Lanka saldırılarını IŞİD üstlendi

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Sri Lanka'da 320'den fazla kişinin öldüğü saldırıları IŞİD üstlendi. UNICEF saldırılarda hayatını kaybedenlerden 45'inin çocuk olduğunu açıkladı.
Sri Lanka saldırılarını IŞİD üstlendi

Sri Lanka'da üç kilise ve beş yıldızlı üç oteli hedef alan eş zamanlı bombalı saldırıları IŞİD üstlendi. Örgütün yayımladığı açıklamada, "Sri Lanka'da önceki gün ABD öncülüğündeki koalisyonun üyelerini ve Hristiyanları hedef alan saldırıları düzenleyenler IŞİD savaşçılarıydı" denildi. IŞİD, bu açıklamayı propaganda organı olarak kullandığı Amaq ajansı aracılığıyla yaptı.

Yetkililer, Sri Lanka'daki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 320'yi aştığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) saldırılarda 45 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu. UNICEF, onlarca çocuğun da yaralandığını belirtti.

Hükümet Ulusal Tevhid Cemaati'ni işaret etmişti

Sri Lanka hükümeti saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati adlı grubu sorumlu tutmuştu. Hükümet yetkilileri bu saldırıların geçen ay Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen silahlı saldırılara misilleme olarak gerçekleştirildiğini belirtmişti. Cumhurbaşkanlığı, Sri Lankalı radikallerin "uluslararası terör gruplarınca" desteklendiğine dair istihbarat olduğunu duyurmuştu.

AFP'ye konuşan polis kaynakları saldırıları gerçekleştirenler arasında olan iki kardeşin, başkent Colombo'daki Shangri-La ve Cinnamon Grand otellerinde kendilerini havaya uçurduğunu belirtti. Saldırılarla ilgili soruşturmaya katılan bir yetkili, iki kardeşin de Ulusal Tevhid Cemaati üyesi olduğunu söyledi.

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