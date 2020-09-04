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Steroid ilaçları Covid-19'a bağlı ölüm oranını azaltıyor

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DSÖ ve İngiliz bilim insanlarınca ortak yürütülen bir araştırmada, steroid ilaçlarının yeni tip koronavirüse bağlı ölüm oranlarını yüzde 20 azalttığı ifade edildi
Steroid ilaçları Covid-19'a bağlı ölüm oranını azaltıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve İngiliz bilim insanlarınca ortak yürütülen bir araştırmada, steroid ilaçlarının yeni tip koronavirüse (Covid-19) bağlı ölüm oranlarını yüzde 20 azalttığı bildirildi.

Journal of American Medical Association'da yayımlanan bir makaleye göre, DSÖ ve Bristol Üniversitesi Ulusal Sağlık Çalışmaları Enstitüsünce yürütülen ortak bir çalışmada, 12 ülkede Covid-19 hastalarında üç farklı steroid kullanımına ilişkin yedi çalışma analiz edildi.

Çalışmada, düzenli olarak steroid kullanan 678 ve normal bakım gören 1025 hasta 28 gün boyunca takip edilirken, steroid ilaçlarının Covid-19'a bağlı ölüm oranını yaklaşık yüzde 20 azalttığı ortaya konuldu.

Bristol Üniversitesi Tıbbi İstatistik ve Epidemiyoloji Bölümünden Prof. Jonathan Sterne, "Steroidler ucuz ve kolay bulunabilen bir ilaç, Covid-19'dan en çok etkilenen insanlar arasındaki ölümleri azaltmada etkili oldu. Araştırma sonuçları tutarlıydı, yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak fayda sağladı" ifadelerini kullandı.

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