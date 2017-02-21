Stockholm'de 'ayaklanma': Göstericiler araçları ateşe verdi

İsveç'in başkenti Stockholm'ün göçmen yoğunluklu Rinkeby semtinde dün gece yaşanan ayaklanmada göstericiler polise taşlarla saldırarak araçları ateşe verdi. Polis göstericilere ateş açmak zorunda kaldı.

Rinkeby semtindeki olaylar dün akşam saatlerinde bir polis ekibinin metro istasyonunda aranan bir kişiyi tutuklamak istemesi sırasında maskeli kişilerin polise taş atarak saldırmasıyla başladı. Meydana gelen kargaşada bir polis kolundan yaralandı.

​İlk gelen bilgilerde polisin göstericilere uyarı ateşe açtığı belirtilmesine karşın sonrasında polisten yapılan açıklamada polis ateşinin hedef gözetilerek yapıldığı açıklandı.

Saat 22.00 sıralarında tekrardan başlayan ayaklanmada bir çok araç ateşe verilirken bir çok dükkan da yağmalandı.

İtfaiye ateşe verilen araçları söndürmek için semte giremeyerek ayaklanmanın sona ermesini bekledi.

​Gece yarısından sonra yatışan olaylardan sonra bölgede ve hastanelerde araştırma yapan polis ekipleri, polis ateşiyle yaralanan olmadığını tespit ettiklerini, olaylarda üç kişinin de yaralandığını belirtti.

Polis sözcüsü Lars Byström hedef gözetilerek açılan polis ateşi ile ilgili olarak ‘Polisin hedef gözeterek ateş açması çok ender görülen bir olay. Bu polisin olay anında kendini sıkışmış hissetiğini gösteriyor'' diye konuştu.

'TRUMP HAKLIYDI'

Trump, İsveç muammasına açıklık getirdi

Danimarka'da yayın yapan Ekstra Bladet gazetesi ise, Stockholm'deki gelişmeleri "Trump İsveç hakkında söylediklerinde sonuna kadar haklıydı" başlığıyla yayınladığı haberle duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günkü konuşmasında sarf ettiği "Dün gece İsveç'te ne olduğunu gördünüz, kim buna inanırdı?" sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

İsveç hükümeti ise bu konuşmaya "Sorunun ne olduğuna açıklık getirilmesini istedik. Trump'ın neyi kastettiğini bilmiyoruz. Washington Büyükelçiliğimiz aracı ile İsveç'te ne olmuş ifadeleri için açıklama istedik" şeklinde karşılık vermişti.