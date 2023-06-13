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Stoltenberg, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik karşı saldırısıyla ilgili konuştu

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik karşı saldırısında ne kadar çok toprak kazanırsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakere masasına oturmasının o kadar mümkün olacağını kaydetti.
Stoltenberg, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik karşı saldırısıyla ilgili konuştu

ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi dahil bir dizi temaslarda bulunmak üzere ABD’de bulunan Stoltenberg, CNN’e konuştu.

Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik başlattığı karşı saldırının “zorlu” olacağına işaret eden Stoltenberg, Ukraynalılar “ne kadar çok toprak elde ederse, Rusya Devlet Başkanı Putin’in müzakere masasına oturması ve Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışı kabul etmesi gerektiğini anlamasının o kadar olası” olacağı değerlendirmesini yaptı.

USA Today’e verdiği röportajda da Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik başlattığı karşı saldırıda 7 küçük kasaba ve köyü alarak “zemin kazandığını” ifade etti.

İSVEÇ’İN ÜYELİĞİ

NATO Genel Sekreteri, CNN’in, İsveç’in ittifaka üyeliğiyle ilgili sorularını yanıtlarken, İsveç’in ittifakın tam üyesi olacağından emin olduğu görüşünü paylaştı.

Stoltenberg, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birkaç gün önce görüştüğünü ve Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma’nın toplanması konusunda anlaştıklarını aktardı.

Daimi Ortak Mekanizma toplantısının bu hafta Ankara’da yapılacağını kaydeden Stoltenberg, İsveç’in NATO’ya üyeliği konusunun görüşüleceğini bildirdi.

Stoltenberg, İsveç’in taahhütlerini yerine getirdiğini savunarak, terörle mücadele konusunda Türkiye ile birlikte çalışma çabalarını artırdıklarını ifade etti ve ülkedeki yeni yasal düzenlemeye dikkati çekti.

Bu kapsamda İsveç’in terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan sanığın “teröre finansman sağlamak”, “gasp teşebbüsü” ve “silahlı saldırı” suçlarından yargılanmasına başlandığını aktaran Stoltenberg, “Bu da İsveç’in (taahhütlerini) yerine getirdiğini kanıtlıyor ve aynı zamanda İsveç’in üye olarak onaylanmaya hazır olduğunu gösteriyor.” dedi.

Kendisinden sonraki NATO Genel Sekreteri’nin seçilmesiyle ilgili bir soru üzerine ise “Biri hariç NATO’daki neredeyse tüm kararlardan sorumluyum, o da halefimin nasıl seçileceği.” yanıtını veren Stoltenberg, buna ittifak üyelerinin karar vereceğini sözlerine ekledi.

BLINKEN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Stoltenberg’in resmi ziyareti kapsamında Washington’da bir araya gelen ikili, basına açıklamalarda bulundu.

Blinken, Stoltenberg’e “İttifak tarihinin en kritik döneminde” gösterdiği liderlik için teşekkürlerini ileterek, gelecek ay düzenlenecek NATO Vilnius Zirvesi’nin önemli bir dönüm noktası olacağına işaret etti.

Zirvede, müttefiklerin NATO’nun 5. maddesine olan bağlılığını teyit edeceklerini ifade eden Blinken, savunma kapasitelerinin de artırılmasının beklendiğini söyledi.

Blinken, NATO’nun Stratejik Konsepti çerçevesinde tasarlanan bazı planların da operasyonel hale getirileceğini belirterek, zirveden Ukrayna için bir destek paketinin çıkmasını öngördüğünü dile getirdi.

Pasifikle olan ilişkilerin de geliştirileceğini vurgulayan Blinken, “Müttefiklerin sorunlarını çözmek için çok önemli ve bence gerekli bir sürecin ardından İsveç’in de İttifaka katılma zamanının geldiğini düşünüyorum.” diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD’ye İttifak ve Ukrayna’ya olan desteği için teşekkür ederek, Avrupalı müttefiklerin de kendi paylarına düşeni yaparak Ukrayna’ya milyarlarca dolar ekonomik ve askeri destek sağladıklarının altını çizdi.

Ukrayna’ya sağlanan desteğin sahada fark yarattığını ve Kiev’in sahada ilerleme kaydettiğini söyleyen Stoltenberg, “Ukrayna, sahada ne kadar toprak kurtarırsa, müzakere masasında da eli o kadar güçlenir ve Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, bu çatışmada ve saldırgan savaşta galip gelemeyeceğini anlar.” ifadesini kullandı.

Jens Stoltenberg, müttefiklerin ortak savunmaya daha fazla yatırım yapması gerektiğine de dikkati çekerek, “İsveç’in de en yakın zamanda İttifaka tam üye olarak katılmasını bekliyoruz.” dedi. 

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