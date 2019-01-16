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Stres ve Yarattığı Rahatsızlık Semineri gerçekleşti

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Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen, Stres ve Yarattığı Rahatsızlıklar temalı seminer, 14 Ocak, Pazartesi günü gerçekleşti.
Stres ve Yarattığı Rahatsızlık Semineri gerçekleşti

Prof. Dr. Abdülkadir Çevik tarafından sunumu yapılan, Stres ve Yarattığı Rahatsızlıklar semineri,  Kıbrıs Türk Tabipler Birliği konferans salonunda saat 13.00’de gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı tarafından, seminerde sunum yapması için davet edilen Prof Dr. Abdülkadir Çevik’in, kalabalık bir katılımcı kitlesine, akıcı bir uslup ile sunum yaptığı dikkat çekti. 
  
Stres ve Yarattığı Rahatsızlıklar semineri öncesinde, Dr. Salih Ramadan Tanul  anısına, saat 12.00’de bir anma töreni de düzenlendi.

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