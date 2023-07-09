Stuart Russell: “Yapay zeka öğretmenlerin yerini alacak”

Birleşmiş Milletler’in İsviçre’nin Cenevre şehrinde bugün düzenlediği yapay zeka zirvesine katılan Russell, alanda son dönemde kaydedilen gelişmeleri değerlendirdi.

61 yaşındaki bilgisayar bilimci, yapay zekanın eğitimi radikal biçimde değiştireceğini savunarak, “Birkaç yıl içinde, belki de bu on yılın sonuna kadar, dünyadaki her çocuğa oldukça yüksek kalitede bir eğitim sunmak mümkün olabilir. Bu potansiyel anlamda dönüştürücü bir gelişme” dedi.

Cep telefonuna ve internete erişimi bulunan herkesin eğitim hakkından faydalanabileceğini belirten Russell, son dönemde gündemden düşmeyen sohbet botu ChatGPT’nin öğretmenlerin yerini alacağı öngörüsünü de paylaştı.

Russell, doğal olarak bunun öğretmenler ve sendikalarda endişe yaratacağını ve gelecekte istihdam sorunlarının artabileceğini ifade etti.

Bilgisayar bilimci, yapay zeka çocuklara eğitim sağlarken, öğretmenlerin de gözlemci pozisyonuna geçmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

ABD’deki prestijli Kaliforniya Berkeley Üniversitesi’nde çalışan Russell, “Bu teknolojinin bir kitaptan ya da öğretmenden daha etkili olmasını bekliyorum” dedi.

Öte yandan Russell, yapay zekanın eğitimdeki rolünün ideolojik endoktrinasyon amacıyla kullanılabileceğine de işaret ederek, “Eminim Çin hükümeti, bu teknolojinin devlete sadakati aşılamada daha etkili olmasını umuyordur” ifadelerini kullandı.

Britanyalı yazılımcı, özellikle karmaşık dil algoritmalarına dayalı ChatGPT gibi sistemlerin nasıl çalıştığının henüz tam olarak anlaşılamadığını, bunun da risk yarattığını belirterek, şunları ekledi:

“Bu yazılımların muhakeme veya planlama yeteneğine sahip olup olmadıklarını bilmiyoruz. Kendi hedefleri olabilir, bunlara dair de bilgi sahibi değiliz.”

ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI’dan dün yapılan açıklamada, yapay zeka sistemlerinin kontrol altında tutulabilmesi için yeni bir ekip kurulacağı bildirilmişti.

Sohbet botunun eğitimdeki rolü akademide halihazırda tartışma konusu.

Birleşik Krallık’taki Plymouth Marjon Üniversitesi’nden bir grup profesör, martta ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının akademik sahteciliğin denetlenmesinde kullanılmasını konu alan deneysel bir makale yayımlamıştı.

Fakat hakem onayından geçerek akademik eğitim dergisi Education and Teaching International’da yayımlanan makalenin de baştan aşağı ChatGPT tarafından yazıldığı ortaya çıkmıştı.