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Sucuoğlu: “2020, genel sağlık sigortasının çok konuşulacağı bir yıl olacak”

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 2020’nin, genel sağlık sigortasının çok konuşulacağı bir yıl olacağını söyledi.
Sucuoğlu: “2020, genel sağlık sigortasının çok konuşulacağı bir yıl olacak”

Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin yeni Başkanı Umut Öksüz ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Birliğin yeni yönetimi olarak ilk resmi ziyaretini Bakan Sucuoğlu’na yaptıklarını belirterek, Bakan Sucuoğlu’nun tecrübelerinden yararlanmanın kendileri için bir onur olacağını söyledi. 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, Eczacılar Birliği’nin başında genç bir kadronun olmasının bir ayrıcalık olduğunu belirterek yönetim kadrosunun tüm üyelerini tebrik etti. 


Sucuoğlu, Eczacılar Birliği ile her zaman uyum içinde çalıştıklarını anımsatarak, Sağlık Bakanlığı döneminde genel sağlık sigortası ile ilgili çok ciddi çalışmalar yaptıklarını, şimdi de Genel Sağlık Sigortası’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uhdesinde olduğunu kaydetti ve bilgiler verdi. 


Genel Sağlık Sigortası ile, devletin ilaç verme noktasından çekilip, eczacıların direkt devrede olmasının amaçlandığına dikkat çeken Bakan Sucuoğlu, bunun ciddi bir otomasyon sistemini gerektirdiğini belirtti. 


Böylece genel sağlık sigortasının önemli bir bacağının da tamamlanmış olacağını dile getiren Bakan Sucuoğlu, önemli bir vizyon ortaya koyduklarını ve Türkiye Cumhuriyeti ile imza aşamasında olduklarını kaydetti. Sucuoğlu, “İnsanlarımızın ilaç almak için kuyruklarda perişan eden sistem ortadan kalkacak. 2020 genel sağlık sigortasının çok konuşulacağı bir yıl olacak. Belli konularda kendi bünyemize uyacak bazı değişiklikler olacak. İnsanımızın doktor ve hastane seçme hakkının olacağı bir sistem olacak. İşimizi çok daha kolaylaştıran, yeni ve olması gereken sistem için yoğun bir çalışma içindeyiz” dedi. 


Konuşmaların ardından Birlik yetkilileri Bakan Sucuoğlu’na plaket ve ilk kadın eczacılardan Kamran Aziz’le ilgili bir CD takdim etti. 

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