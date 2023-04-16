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Sudan’da çatışmalar ve ölü sayısı artıyor: Köpek gibi öleceksiniz

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Tansiyonun aylardır yüksek olduğu Sudan'da önceki gün başlayan kaos giderek büyüyor...
Sudan’da çatışmalar ve ölü sayısı artıyor: Köpek gibi öleceksiniz

Sudan’da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda ölü sayısının arttığı açıklandı.

 

Sudan’da dün ordu ve paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışma çıkmıştı. Bugün yapılan açıklamada yaşanan çatışmalarda en az 56 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum ve çeşitli kentlerde ordu ile HDK milisleri arasındaki çatışmalarda 56 sivil hayatını kaybetti, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişi yaralandı.

Hartum’da çekilen fotoğraflarda Sudan ordusunda görevli bir kişinin öldüğü görülüyor.

Komite, “Aklıselimin hakim olması ve masum, silahsız sivillerin canına mal olan çatışmaların derhal durdurulması, alıkonan, mahsur kalanların tahliyesi ve yaralılara ilk yardım için güvenli koridorların açılması çağrısında bulunuyoruz” açıklamasını yaptı.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan görgü tanıkları taraflar arasında Hartum yakınındaki Omdurman kentinde çatışmaların kuvvetlendiğini söyledi. Sabah saatlerinde Hartum yakınlarında, Omdurman’da ve Bahri kentlerinde çatışma sesleri duyulurken daha önce çatışmanın yaşanmadığı Kızıl Deniz şehri Port Sudan’da da silah seslerinin duyulduğu öğrenildi.

Sudan Genelkurmay Başkanı Abdül Fettah El-Burhan Katar merkezli Al-Jazeera TV’ye konuştu ve HDK’nın geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

HDK’nın lideri olan ve Hemedti  ismiyle bilinen General Muhammed Hamdan Dagalo ise Burhan hakkında “Kanun kaçağı” ve “yalancı” diyerek, “Sizin nerede saklandığınızı biliyoruz ve sizi oradan çıkarıp adalete teslim edeceğiz yoksa köpek gibi öleceksiniz” dedi.

ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKMIŞTI

Sudan’ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan “sözlü kavga”, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

2021’de ülkede yaşanan askeri darbe sonrasındaki geçiş döneminde ordu ve HDK siyasi güç için kutuplara ayrılmış fakat taraflar arasında bir anlaşma sağlanamamıştı.

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