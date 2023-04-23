Sudan’da şiddet devam ediyor: ABD ordusundan tahliye operasyonu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan'da çatışmaların artması üzerine Hartum Büyükelçiliğindeki diplomatik operasyonları askıya aldıklarını ve tüm diplomatik personeli tahliye ettiklerini açıkladı.

Kaosun ve çatışmaların bir süredir devam ettiği Sudan ile ilgili ABD’den dikkat çekici açıklamalar geldi…

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken Sudan’daki gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Biden, ABD’nin Hartum’daki diplomatik temsilciliğinin geçici olarak kapatıldığını açıklarken, ABD ordusunun bölgedeki ABD hükümet görevlilerinin tahliyesine katıldığını duyurdu.

“TRAJİK ŞİDDET DURMALI”

Biden, “Sudan’daki trajik şiddet durmalı” diyerek taraflara acilen ve koşulsuz olarak ateşkes ilan etmelerini istedi.

Blinken da yaptığı yazılı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan’ın Hartum kentindeki büyükelçiliğimizdeki faaliyetleri geçici olarak askıya aldığını ve tüm ABD personelini ve güvenliği sorumluluğumuz altındaki aile üyelerini güvenli bir şekilde tahliye ettiğini duyurdu. Büyükelçiliğimizdeki faaliyetleri askıya almak her zaman zor bir karardır ancak personelimizin güvenliği benim öncelikli sorumluluğumdur” ifadelerini kullandı.

Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Güçleri arasındaki çatışmaların ciddi ve artan güvenlik riskleri yarattığı nedeniyle bu kararı aldığını belirten Blinken, “Geniş çaplı çatışmalar sivil ölümlere, yaralanmalara ve önemli altyapı hasarlarına neden olmuş ve büyükelçiliğimiz personeline kabul edilemez bir risk oluşturmuştur. Sahada bulunan ekibimizin, ABD askeri kuvvetlerinin ve hükümetimizin diğer unsurlarının bu tahliye görevini yerine getirirken gösterdikleri beceri ve profesyonelliği takdir ediyorum” yorumunu yaptı.

“SİVİLLER KORUNMALI”

Blinken, Sudan’daki Amerikalıların kendi güvenlikleri için planlama yapmalarına yardımcı olmaya devam edeceklerini ve bölgedeki ABD vatandaşlarına düzenli olarak bilgi sağlayacaklarını belirtti.

Sudan’da çatışmaların taraflarına bayram için acilen ateşkesi uzatmaları çağrısında bulunan Blinken, taraflara sivillerin korunması ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini hatırlattıklarını kaydetti.

Bu arada Dışişleri Bakanlığı Sudan için yeni bir seyahat uyarısı yayınlayarak ABD vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmemeleri, orada bulunan ABD vatandaşlarının ise ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

PENTAGON: GİRDİK VE ÇIKTIK

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili de açıklamalarda bulundu. Reuters haber ajansının son dakika ibaresiyle servis ettiği açıklamalarda tahliye sürecinin detayları paylaşıldı.

Yetkili, “Amerikan askerleri Sudan’daki tahliye sırasında sahada bir saat kaldı” dedi. Yetkili, “ABD ordusuna ait hava aracı Sudan’daki tahliye sırasında Sudan’a hiçbir sorun olmadan girdi ve çıktı” dedi.

Öte yandna Hartum’daki ABD Büyükelçiliği’ndeki bütün personelin tahliye edildiği belirtilirken diğer ülkelerden de az sayıda diplomatın tahliye edildiği belirtildi. Yetkililer yaklaşık 100 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.