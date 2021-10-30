Sudan’da Sivil Yönetim Talebiyle Protestolar Sürüyor

Sudan’da ordunun askeri müdahalesine tepki olarak başkent Hartum’un dış mahallelerinde gösteriler düzenleniyor.

Başkentin güneyindeki Kalakle, kuzeyindeki Bahri bölgeleri ile Umdurman kentinde "darbe karşıtları" sokaklara çıktı.

Askeri müdahale karşıtı sloganlar atan göstericiler, tutuklu siyasilerin serbest bırakılmasını ve en kısa sürede sivil yönetime geçilmesini talep etti.

Ordu ve polis, havalimanı caddesini trafiğe kapatırken, ordunun genel karargahı ve cumhurbaşkanlığı sarayına çıkan yollar da barikatlarla kapatıldı.

Göstericiler, Hartum’un dış mahallelerinde yoğunlaşırken, başkentin merkezinde henüz bir hareketlilik görülmüyor.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bugün, ordunun, barışçıl olduğu sürece askeri müdahale karşıtlarının ülke genelinde düzenleyeceği protesto gösterilerine müdahale etmeyeceğini söylemişti.

Sudan’da askeri darbe karşıtı ve sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterileri organize eden Sudan Meslek Odaları Birliği ve Sudan Direniş Komiteleri bugün ülke genelinde geniş katılımlı gösteri çağrısı yapmıştı.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.