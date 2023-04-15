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Sudan’da tehlikeli gerilim: Ordu içinde çatışma çıktı

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Sudan'da son dönemde artan tansiyon bu sabah bir anda tırmandı. Paramiliter milis gücü Hızlı Destek Kuvvetleri, ordunun başkentteki karargahına saldırdığını duyurdu.
Sudan’da tehlikeli gerilim: Ordu içinde çatışma çıktı

Sudan’da ordu ile paramiliter milis gücü Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında son birkaç aydır yaşanan gerilim bugün sıcak çatışmaya dönüştü.

Başkent Hartum ve çeşitli şehirlerinde ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başladı. Hartum’un Erkevit, Spor Kenti, Genelkurmay Başkanlığı ve Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el Burhan’ın ikametgahının bulunduğu bölgelerde silah sesleri yükseliyor.

Başkentin muhtelif bölgelerinde yerel saatle 09.30 gibi başlayan ağır makinalı silah seslerinin ardından yoğun duman yükseldiği görülüyor. Hartum Uluslararası Havalimanı’nın çevresinde de yoğun hareketlilik mevcut ve çatışma sesleri işitiliyor.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN UYARI

Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, durum sakinleşene kadar vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve gerekmedikçe seyahat etmemeleri istendi.

HDK Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu

HDK ise ordu birliklerinin başkent Hartum’daki karargahlarına saldırı düzenlediğini duyurdu.

‘PARALEL ORDU’ TARTIŞMASI

Sudan’da tansiyonun tırmanması, ordu ile HDK arasında “askeri güvenlik reformu” konusunda yaşanan bir dizi anlaşmazlığın ardından geldi. HDK'nin tamamen orduya entegrasyonuyla tek ve milli bir ordu kurulması ve ordunun da ticari ve siyasi faaliyetleri bırakıp kışlaya çekilmesi gibi maddeleri kapsayan güvenlik reformu, 2021'den bu yana süren yönetim krizi ve asker-sivil anlaşmazlığını çözmek için 5 Aralık 2022'de imzalanan çerçeve anlaşmanın en önemli maddeleri arasında yer alıyor.

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el Burhan, HDK’nin mevcut yapısının değiştirilerek orduya katılması konusunda ısrarla açıklamalar yaparken HDK Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu da entegrasyona karşı çıkmadıklarını ancak bunun tamamen sivil bir yönetimin çatısı altında gerçekleşmesini istediklerini ifade ediyor.

HDK, eski rejim döneminde Darfur’da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturuldu. 2013’te Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatına bağlanan HDK’nin on binlerce mensubu bulunuyor.

Sudan ordusu, “paralel ordu” gibi hareket eden HDK mensuplarının başkent ve bazı şehirlerdeki hareketliliğinin ve bazı mevkilerde konuşlanmasının güvenlik riski ve tehdidini artırdığını, bunun ordunun izni dışında yapılan kanunsuz bir eylem olduğunu açıklamıştı. HDK ise orduyla tam bir koordinasyon ve uyum içinde çalıştıklarını ileri sürerek iddiaları reddetmişti. 

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