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Sudan’dan kaçış başladı: ABD’den sonra ülkeler harekete geçti

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Son haftalarda şiddetin giderek arttığı Sudan'dan kaçış başladı... Bugün bölgedeki ABD diplomatlarının tahliye edilmesinden sonra birçok ülke harekete geçti.
Sudan’dan kaçış başladı: ABD’den sonra ülkeler harekete geçti

Sudan’da şiddet ve belirsizlik devam ederken, birçok ülke de bölgedeki diplomatlar ve vatandaşları için harekete geçti.

Sabah saatlerinde ABD Başkanı Joe Biden ve kurmayları bölgedeki diplomatların tahliye edildiğini açıklamıştı. Washington’dan yapılan açıklamada ABD ordusuna ait helikopter ve askerlerin tahliyeye destek verdiği belirtilmişti. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra başka ülkelerden de benzer açıklamalar geldi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin, şiddetli çatışmaların ikinci haftaya girdiği Sudan’da diplomatik personeli ile vatandaşları için hızlı tahliye operasyonu başlattığı belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Avrupalı müttefiklerin koordinasyonuyla gerçekleştirilen operasyonda Fransız vatandaşlarının yanı sıra Avrupalı diplomatlar ve vatandaşların da dahil edildiği ifade edildi.

Benzer bir açıklama Atina’dan da geldi… Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Sudan’da yaşanan olaylar nedeniyle bu ülkedeki vatandaşlarının tahliyesi için Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçaklarının Mısır’a konuşlandırılacağını duyurdu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in kararıyla Yunan Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçakları ve askeri personelin tahliye operasyonlarına katılmak üzere Mısır’da hazır bekletilmesi kararı alındığını aktaran Dendias, “Vatandaşlarımız iki haftadır şiddetli çatışmaların yaşandığı Hartum’da mahsur durumda. Hükümetin ilk andan itibaren önceliği, Yunan vatandaşlarının güvenliği ve korunması” dedi.

HOLLANDA: DÖNMEK İSTEYEN DÖNEBİLİR

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle yurda dönmek isteyen Hollanda vatandaşlarının tahliye edileceğini duyurdu. Bakan Hoekstra, sosyal medya hesabından konuya dair paylaşımda bulundu.

Sudan’daki Hollandalıların yanında olduklarını vurgulayan Hoekstra, “Sudan’daki vatandaşları tahliye etmek için çeşitli ülkeler tarafından operasyon düzenleniyor. Hollanda da buna Ürdün’deki Dışişleri ve Savunma Bakanlığından bir ekiple katılıyor. Hollandalıları olabildiğince hızlı ve güvenli şekilde tahliye etmek için ellerinden geleni yapacaklardır” ifadelerini kullandı.

400’DEN FAZLA İNSAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Sudan’ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında “HDK’nin tamamen orduya katılmasını” öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın, orduyla çatışan HDK’nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda 400’den fazla kişi hayatı kaybetti.

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