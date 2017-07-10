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Suriye barış görüşmelerinin yeni turu başladı

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Suriye barış görüşmelerinin yeni turu başladı
Suriye Hükümeti ile muhalifler arasındaki barış görüşmelerinin yedinci turu Cenevre’de başladı. Görüşmeler, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın arabuluculuğunda yapılıyor.

Suriye barış görüşmelerinin yedinci turu pazartesi günü İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Suriye hükümeti ile silahlı muhaliflerin temsilcilerinin katıldığı görüşmeler, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura arabuluculuğunda dolaylı olarak yapılıyor.

Görüşmeler kapsamında da Mistura'nın ilk olarak Suriye Hükümeti tarafından gönderilen heyetin başkanı Beşar el-Caferi'yi kabul ettiği bildirildi.

Cenevre görüşmeleri, Suriye'de altı yıldır devam eden iç savaşı sona erdirmek ve siyasi çözüm sağlamayı hedefliyor. Görüşmelerde taraflar arasında geçiş hükümeti, yeni anayasa, demokratik seçimler ile güvenlik ve terörizm konularında uzlaşma sağlanması amaçlanıyor. Ancak Suriye Hükümeti ile muhalifler, doğrudan görüşmeleri reddediyor.

Bu nedenle de, BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura taraflar arasında mekik diplomasisi yürütüyor. De Mistura, görüşmelerden önce yaptığı açıklamada, "çok yoğun bir şekilde çalışacaklarını” söyledi.

Ateşkes olumlu karşılandı

Cenevre'deki görüşmelerden bir gün önce Suriye'nin güneybatısında yürürlüğe giren ateşkes ise müzakereler açısından yeni bir umut yarattı.

De Mistura, ABD ve Rusya'nın üzerinde uzlaştığı ateşkesi ülkede barışın sağlanması için esas temel olarak nitelendirdi. Ancak de Mistura, barışın sağlanması için sabırlı olunması gerektiğine de işaret etti.

Müzarekeler bir hafta sürecek

Görüşmelerinin yedinci turunun bir hafta sürmesi bekleniyor. Son olarak Mayıs ayında yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. 19 Mayıs'ta sona eren görüşmelerde ilerleme sağlanamamasına gerekçe olarak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceğine yönelik anlaşmazlık gösteriliyor. Muhalefet Esad'ın iktidarı bırakmasını talep ederken, Şam rejimi Esad'ın geleceğini tartışmayı kabul etmiyor.

Cenevre'deki görüşmeler, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye, Rusya ve İran'ın girişimiyle düzenlenen müzakerelere paralel olarak yürütülüyor.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş BM verilerine göre yaklaşık 400 bin kişinin yaşamını yitirmesine, milyonlarca Suriyeli'nin de evini terk etmesine, özellikle büyük kentlerde önemli yıkıma neden oldu.

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