Suriye ordusu, İdlib’de toprak kazandı

Suriye’de yayınlanan El Vatan gazetesi İdlib’in güney kırsalında yer alan El Habeet kasabasında ordunun kontrolü yeniden ele geçirdiğini yazdı.

Ordunun buraya düzenlediği operasyon ile El Nusracı militanlara esaslı bir darbe indirdiği belirtilen El Vatan haberinde, harekat neticesinde hayatta kalan militanların Han Şeyhun kasabasına kaçtığı belirtildi.

Ordunun buraya düzenlediği operasyon ile El Nusracı militanlara esaslı bir darbe indirdiği belirtilen El Vatan haberinde, harekat neticesinde hayatta kalan militanların Han Şeyhun kasabasına kaçtığı belirtildi.

El Habbet’in ordunun denetimine geçmesi, stratejik anlamda önemli. Zira El Habeet, İdlib bölgesindeki önemli kasabalardan birisi olan Han Şeyhun’u ele geçirmeye yardımcı olacak bir basamak olarak görülüyor.

Suriye ordusu son dönemlerde İdlib’in güneyinde yer alan Hama bölgesinin kuzeyindeki bazı bölgeleri terörist grupların elinden geri almıştı.

El Habeet kasabasının geri alınması ise İdlib için alınan ateşkes kararının sona erdirilmesini izliyor.

Suriye hükümeti bu ayın başında İdlib’de ateşkes ilan etmişti. Ancak Suriyeli yetkililer kısa bir süre sonra söz konusu ateşkes uygulamasının, militanların buna uymaması ve Türkiye’nin de Soçi Mutabakatı’nın şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle sona erdirildiğini açıklamıştı.