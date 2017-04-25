Suriye'de Hama kırsalında şiddetli çatışma

Esad rejimi Hama'daki çatışmaların görüntülerini paylaştı.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusu ile hükümet yanlısı milislerin, günler süren yoğun çatışmaların ardından Halfaya ile çevresindeki köyleri ele geçirdiğini duyurdu.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de El Kaide bağlantılı Fetih El Şam Cephesi'nin Halfaya ve çevresindeki köylerden çekildiğini açıkladı.
Suriye ordusu 17 Nisan'da da Taybet El İmam kentini ele geçirmişti.
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