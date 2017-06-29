 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.806
  • Altın 140,687
  • Dolar 3,5114
  • Euro 4,0116
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAErol Refikoğlu için acil kan aranıyor

Suriye’de hava saldırısı: 30 ölü

» »
Suriye’de hava saldırısı: 30 ölü
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin Deyri Zor kentindeki Al-Mayadeen bölgesine düzenlenen hava saldırısında 30 sivilin öldüğünü bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye’nin Deyri Zor kentindeki Al-Mayadeen bölgesinde 48 saat içinde düzenlenen ikinci hava saldırısında 30 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gözlemevi yetkilileri, saldırının kim tarafından düzenlediği konusunda ise henüz açıklama yapmadı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından Suriye’deki hapishaneye yönelik düzenlendiği tahmin edilen hava saldırısında ise 57 sivil hayatını kaybetmişti.  

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yemen'den Suudi Arabistan'a roket saldırısı: 2 yaralı var28 Haziran 2017 Çarşamba 09:20
  • Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı El-Cubeyr'den Katar açıklaması28 Haziran 2017 Çarşamba 09:11
  • Esed güçleri, cebel Ekrad ve İdlib kırsalını vurdu27 Haziran 2017 Salı 12:25
  • İsrail'den Gazze'ye saldırı27 Haziran 2017 Salı 10:57
  • Ürdün'de umreden dönenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 ölü, 38 yaralı27 Haziran 2017 Salı 09:07
  • Mısır’da yolunu kaybeden 3 kişi açlıktan öldü26 Haziran 2017 Pazartesi 10:41
  • Pakistan’da tanker faciası26 Haziran 2017 Pazartesi 09:51
  • Ummanlı ve Kuveytli vatandaşlardan Katar’a destek26 Haziran 2017 Pazartesi 09:41
  • İsrail, Suriye’yi yine vurdu26 Haziran 2017 Pazartesi 09:41
  • Afganistan'da Taliban saldırısında 10 polis hayatını kaybetti26 Haziran 2017 Pazartesi 09:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti