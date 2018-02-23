  • BIST 117.552
  • Altın 161,572
  • Dolar 3,7814
  • Euro 4,6552
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Suriye'deki yabancı ülkeler ne istiyor?

» »
Suriye'deki yabancı ülkeler ne istiyor?
Suriye'deki yabancı ülkeler ne istiyor?

1973 - Petro-dolar döngüsünün kurulumu: ABD, Suudi işbirliği

Kissinger Suudi monarşisi ile müzakerelerde bulundu ve sonunda Suudi Arabistan ile ABD arasında bir anlaşmaya varacak şekilde görüşmelere başladı. Suudiler ile yeni atanan ABD Hazine bakanı William Simon arasında gizli bir toplantı yapıldığı yakın zamanda açıklandı.

Hedef, ABD düşmanı Suudi Arabistan’ı ABD müttefiğine dönüştürmenin bir yolunu bulmak ve böylece ABD ekonomisini yeniden canlandırmak için daha sonraları “petrodolar” olarak adlandırılacak sistemin inşaasıydı. 
Nixon, sadece bu ciddi ekonomik problemi çözmekle kalmayıp, aynı zamanda bölgede Sovyetler Birliği'nin etkilerini de zayıflatmış ve ABD güdümü sağlamış olacaktı.

William Simon, fikri nasıl satacağını biliyordu: 
ABD, Suudi rejimi için askeri garantörlük verecek, bir anlamda Suudi ülkesi ve rejimine yönelik tehditlerde yanında olacak ve Suudi rejimine yatırım güvenliği sunacak, Suudilerin ABD'de yaptıkları yatırım ve bankalarında ya da devlet fonlarındaki paradan kimsenin haberi olmayacaktı. (Suudi yatırımları ayrı ayrı açıklanmadı, bunun yerine diğer petrol ihraç eden ülkelerle gruplandırıldı) Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi Suudi Arabistan petrol ihraç eden ülkeler arasında en büyük ABD alacaklısıdır. Suudiler ABD hazine bonolarında 117 milyar dolar tutmaktadır.

petrodollar

Ve böylece, bir ortaklık ve stratejik bir ittifak kuruldu: ABD Suudi rejiminin hayatta kalmasını garanti edecek, Suudi petrol alanları için askeri güvenlik sağlayacak ve Suudi hükümetine silah satacak, Buna karşılık Suudi Arabistan, petrol satışını sadece ABD doları ile yapacak, petrol satışlarından elde ettiği dolarlarını ABD yatırım araçlarına yatıracaktı. Aynı zamanda yeni bir kriz ya da petrol ambargosunu önlemekte OPEC'i yönlendirmek üzere kullanılacaktı. (www.ihracat.co)


Bu ittifak, "petrodolar sistemi" ne geçişi paradigma kayması olarak nitelendirdi. ABD'nin altın pencerenin kapatılmasıyla ortaya çıkan boşluğu doldurmasını sağladı. Petrol holdingleri ve finans oligarkları, ABD doları için yeni bir talep dalgası yaratarak fon akışını sağladı. Yapay ve temelsiz olmasına rağmen, dünya çapında artan petrol talebi ile desteklendi. Ve aynı zamanda suni talep, genişletici ABD para politikasının yıllardır devam etmesini başarıyla desteklemiştir - en azından küresel finansal krizin başlangıcına ve şimdi kendimizi bulduğumuz noktaya kadar.

ABD suudi ittifak

petro-001.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: Suriye rejimi, YPG'yi korumak için Afrin'e giriyorsa Türk askerini kimse durduramaz19 Şubat 2018 Pazartesi 14:29
  • Suriye devlet televizyonu: Hükümet yanlısı milisler birkaç saat içinde Afrin'e girecek19 Şubat 2018 Pazartesi 14:27
  • Flaş iddia: Anlaştılar, Suriye ordusu iki gün içinde Afrin'e girebilir19 Şubat 2018 Pazartesi 10:07
  • İsrail Gazze’yi bombaladı: 2 ölü18 Şubat 2018 Pazar 18:30
  • Ortalığa karıştıracak haber! PYD istedi Esed ordusu Afrin'e girdi...18 Şubat 2018 Pazar 15:25
  • İran’da 66 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü18 Şubat 2018 Pazar 14:06
  • Netanyahu'ya bir yolsuzluk suçlaması daha18 Şubat 2018 Pazar 14:02
  • Çok tehlikeli Afrin iddiası!17 Şubat 2018 Cumartesi 18:41
  • Irak yeniden imar için 88 milyar dolar istiyor12 Şubat 2018 Pazartesi 17:55
  • Netanyahu: "İran ve Suriye güçlerine ağır darbe indirdik"11 Şubat 2018 Pazar 18:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti