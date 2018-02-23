Suriye'deki yabancı ülkeler ne istiyor?

1973 - Petro-dolar döngüsünün kurulumu: ABD, Suudi işbirliği

Kissinger Suudi monarşisi ile müzakerelerde bulundu ve sonunda Suudi Arabistan ile ABD arasında bir anlaşmaya varacak şekilde görüşmelere başladı. Suudiler ile yeni atanan ABD Hazine bakanı William Simon arasında gizli bir toplantı yapıldığı yakın zamanda açıklandı.

Hedef, ABD düşmanı Suudi Arabistan’ı ABD müttefiğine dönüştürmenin bir yolunu bulmak ve böylece ABD ekonomisini yeniden canlandırmak için daha sonraları “petrodolar” olarak adlandırılacak sistemin inşaasıydı.

Nixon, sadece bu ciddi ekonomik problemi çözmekle kalmayıp, aynı zamanda bölgede Sovyetler Birliği'nin etkilerini de zayıflatmış ve ABD güdümü sağlamış olacaktı.

William Simon, fikri nasıl satacağını biliyordu:

ABD, Suudi rejimi için askeri garantörlük verecek, bir anlamda Suudi ülkesi ve rejimine yönelik tehditlerde yanında olacak ve Suudi rejimine yatırım güvenliği sunacak, Suudilerin ABD'de yaptıkları yatırım ve bankalarında ya da devlet fonlarındaki paradan kimsenin haberi olmayacaktı. (Suudi yatırımları ayrı ayrı açıklanmadı, bunun yerine diğer petrol ihraç eden ülkelerle gruplandırıldı) Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi Suudi Arabistan petrol ihraç eden ülkeler arasında en büyük ABD alacaklısıdır. Suudiler ABD hazine bonolarında 117 milyar dolar tutmaktadır.

Ve böylece, bir ortaklık ve stratejik bir ittifak kuruldu: ABD Suudi rejiminin hayatta kalmasını garanti edecek, Suudi petrol alanları için askeri güvenlik sağlayacak ve Suudi hükümetine silah satacak, Buna karşılık Suudi Arabistan, petrol satışını sadece ABD doları ile yapacak, petrol satışlarından elde ettiği dolarlarını ABD yatırım araçlarına yatıracaktı. Aynı zamanda yeni bir kriz ya da petrol ambargosunu önlemekte OPEC'i yönlendirmek üzere kullanılacaktı. (www.ihracat.co)



Bu ittifak, "petrodolar sistemi" ne geçişi paradigma kayması olarak nitelendirdi. ABD'nin altın pencerenin kapatılmasıyla ortaya çıkan boşluğu doldurmasını sağladı. Petrol holdingleri ve finans oligarkları, ABD doları için yeni bir talep dalgası yaratarak fon akışını sağladı. Yapay ve temelsiz olmasına rağmen, dünya çapında artan petrol talebi ile desteklendi. Ve aynı zamanda suni talep, genişletici ABD para politikasının yıllardır devam etmesini başarıyla desteklemiştir - en azından küresel finansal krizin başlangıcına ve şimdi kendimizi bulduğumuz noktaya kadar.