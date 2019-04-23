  • BIST 95.953
  • Altın 238,891
  • Dolar 5,8268
  • Euro 6,5545
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Suudi Arabistan: 37 hükümlü idam edildi

» »
Suudi Arabistan devlet ajansı ülkedeki 37 hükümlünün idam edildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan: 37 hükümlü idam edildi

Suudi Arabistan devlet ajansı ülkedeki 37 hükümlünün idam edildiğini duyurdu.

Suudi İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklamasını paylaşan ajans, idam edilenlerin "terörist radikal ideolojiyi benimsediğini, güvenliğe zarar vermek için terör hücreleri kurduğunu, mezhep gerilimini artırmayı hedeflediğini" belirtti.

Bakanlık, idamların aralarında Riyad, Mekke ve Medine'nin de bulunduğu beş bölgede, Salı günü gerçekleştiğini açıkladı.

Suudi Arabistan dünyada en fazla kişiyi idam eden devletler arasında bulunuyor.

Suudi devlet ajansı SPA'nın açıkladığı verilere göre 2019 başından bugüne kadar ülkede en az 100 kişi idam edildi.

Petrol zengini ülke, idamlar nedeniyle eleştiriliyor.

İdamın kaldırılmasına yönelik çalışmalar yürüten Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'ın geçen yıl 149 kişiyi idam ettiğini belirtmişti.

Örgüte göre Suudi Arabistan'dan daha fazla kişiyi idam ettiği belgelenebilen tek ülke İran.

Fransız haber ajansı AFP, insan hakları örgütlerinin Suudi Arabistan'daki yargılama sürecini de eleştirdiğini, idam cezası alanların adil bir şekilde yargılanmadığını aktarıyor.

Suudi Arabistan'da terörizm, cinayet, tecavüz, silahlı soygun ve uyuşturucu ticaretiyle suçlananlar idam cezası alabiliyor.

Suudi hükümeti, bu cezaların amacının olası suçluları caydırmak olduğunu savunuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Suriye Anayasası gündemde15 Nisan 2019 Pazartesi 11:22
  • İsrail’de seçimleri Netanyahu kazandı: Trump bayraklarıyla kutlandı12 Nisan 2019 Cuma 12:23
  • İsrail'deki resmi seçim sonuçları açıklandı12 Nisan 2019 Cuma 08:40
  • Suriye’de namaza katılmayanları kırbaçlıyordu! Türkiye’de hayat kadınıyla içkili fotoğrafları çıktı09 Nisan 2019 Salı 14:08
  • İsrail seçimleri: Netanyahu'nun siyasi kariyeri bitecek mi?09 Nisan 2019 Salı 09:12
  • İran'dan karşı hamle: ABD ordusu da İran'ın terör örgütleri listesinde08 Nisan 2019 Pazartesi 20:18
  • Eski kocasının yeni eşine 'at' diyen İngiliz kadın Dubai'de 2 yıl hapis cezası alabilir08 Nisan 2019 Pazartesi 09:17
  • Irkçılığa teşvikle suçlanan "Yahudi Gücü Partisi" İsrail'de iktidar ortağı olabilir mi?07 Nisan 2019 Pazar 16:15
  • Netanyahu: Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerini ilhak edeceğim07 Nisan 2019 Pazar 12:23
  • Irak altı F-16 aldı07 Nisan 2019 Pazar 12:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti