  • BIST 116.829
  • Altın 322,014
  • Dolar 6,0825
  • Euro 6,6031
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Suudi Arabistan, İran'a Gidiş-Dönüşleri Yasakladı

» »
Suudi Arabistan, İran'a Gidiş-Dönüşleri Yasakladı
Suudi Arabistan, İran'a Gidiş-Dönüşleri Yasakladı

Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede yaşayan yabancılara yönelik daha önce var olan İran'a sefer yasağının devam ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, ülkenin yetkili makamları vatandaşları dışında İran'da bulunduğu belirlenen kişilerin ülkeye girişine yasak getirdi. Söz konusu kişilerin İran'dan ayrıldıktan 14 gün sonra ancak ülkeye girişlerine izin verileceği belirtildi.

Pasaport İşlemleri Genel Müdürlüğü Sözcüsü Bedr el-Karini, İran'a seyahat yasağını ihlal eden tüm vatandaşlara seyahat belgeleri sistemi ve yürütme yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı ve 14 günlük karantinaya alınacağını vurguladı.

Karini, söz konusu sefer yasağına uymayan oturum sahiplerinin de ülkeye girişlerine izin verilmeyeceğini ve bu nedenle Suudi Arabistan'a giriş yapacakların pasaport işlemleri sırasında iki hafta içinde İran'da bulunup bulunmadıklarını deklare etmeleri çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Ocak 2016'da Tahran'daki büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluklarına saldırıların ardından İran'la diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuş ve vatandaşlarının ülkeye girişlerine yasak getirmişti.

İran'da Kovid-19 salgınında vaka sayısının 18 ve ölü sayısının 4'e yükselmesi İran vatandaşlarında tedirginliği artırırken, Kuveyt ve Irak da ülkeye gidiş-dönüş uçak seferlerini askıya aldığını duyurmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB Konseyi'nden İdlib deklarasyonu21 Şubat 2020 Cuma 12:22
  • Irak, Koronavirüs Nedeniyle Sınır Kapılarını İran Vatandaşlarına Kapattı21 Şubat 2020 Cuma 10:47
  • Merkel ve Macron’dan Putin’e İdlib çağrısı21 Şubat 2020 Cuma 10:41
  • İran’da 11. Dönem Meclis Seçimleri için oy verme süreci başladı21 Şubat 2020 Cuma 10:16
  • Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Suriye'deki teröristlere destek ve silah vermeyi durdurun20 Şubat 2020 Perşembe 20:02
  • Rusya’dan üçlü zirve açıklaması20 Şubat 2020 Perşembe 16:56
  • Filistin İle İsrail Arasındaki İthalat Gerilimi Sona Erdi20 Şubat 2020 Perşembe 12:50
  • Suriye'de ABD askeri aracı Rusya'ya ait zırhlı aracın yolunu kesmeye çalıştı20 Şubat 2020 Perşembe 11:45
  • Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman: "Esed'in kendi halkına saldırmaya devam ettiğini görüyoruz. İdlib'deki saldırılarını görüyoruz”20 Şubat 2020 Perşembe 10:37
  • Katar İle Rusya Güvenlik Alanında Mutabakat Zaptı İmzaladı20 Şubat 2020 Perşembe 10:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti