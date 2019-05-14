  • BIST 87.330
  • Altın 253,264
  • Dolar 6,0630
  • Euro 6,8131
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Suudi Arabistan'da ezan sesine sınırlama getirildi

» »
Yeni dönemde bir dizi "reform"un hayata geçirildiği Suudi Arabistan'da ezan seslerine de "hoparlör" sınırlaması getirildi.
Suudi Arabistan'da ezan sesine sınırlama getirildi

Suudi Arabistan’da yönetimin aldığı kararla bundan böyle artık teravih ve Cuma namazı dışında büyük hoparlör kullanılmayacak.

Yapılan yeni düzenleme ile beraber, camilerde artık dört hoparlörden fazlası olmayacak. Mevcut hoparlörlerde de ses seviyesi 4’ü aşmayacak. Yüksek sesli hoparlörler sadece teravih ve cuma namazı için kullanılacak.

FAZLA SESE CEZA

5 vakit namazlarda sesin fazla çıkması tespit edilmesi durumunda imamlara para cezası kesilecek.

Suudi Arabistan İslami İşler ve Davet Bakanı Abdullatif Ali Şeyh, ezanın namazın gerekliliğinden biri olduğunu ancak imam ve müezzinlerin, çevredekilere saygı duyması gerektiğini söylemişti. Çok yüksek sesle okunduğunda ezanın “ihtişam”ını kaybettiğini belirten Suudi bakan, “İnsanlara Allah’ın evini sevdirmemiz gerekiyor. Maneviyat ve sessizliğin hakim olması gerektiği camilerimizin insanlara rahatsızlık vermemesi lazım.” demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülkesine dönmek yerine hapse girmeyi istedi, uyuyan iş arkadaşını boğdu04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:23
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 ölü03 Mayıs 2019 Cuma 21:21
  • BAE’de bir Türk vatandaşına ‘terör’den müebbet30 Nisan 2019 Salı 09:32
  • 'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı30 Nisan 2019 Salı 09:03
  • ‘Helal kumarhane’: Kim Milyoner Olmak İster’in İran versiyonu yasaklandı27 Nisan 2019 Cumartesi 22:39
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki ilk Mavi Marmara duruşması 1 Mayıs'ta26 Nisan 2019 Cuma 11:12
  • Suudi Arabistan: 37 hükümlü idam edildi23 Nisan 2019 Salı 20:33
  • İran yaptırımlarına tepkiler sürerken, petrol fiyatları 6 ayın en yüksek seviyesinde23 Nisan 2019 Salı 14:11
  • Afganistan’da kömür madeninde grizu patlaması: 7 ölü23 Nisan 2019 Salı 09:28
  • Mısır'da Sisi'yi 2030'a kadar koltukta tutmak için referandum20 Nisan 2019 Cumartesi 14:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti