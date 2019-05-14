Suudi Arabistan'da ezan sesine sınırlama getirildi

Yeni dönemde bir dizi "reform"un hayata geçirildiği Suudi Arabistan'da ezan seslerine de "hoparlör" sınırlaması getirildi.

Suudi Arabistan’da yönetimin aldığı kararla bundan böyle artık teravih ve Cuma namazı dışında büyük hoparlör kullanılmayacak.

Yapılan yeni düzenleme ile beraber, camilerde artık dört hoparlörden fazlası olmayacak. Mevcut hoparlörlerde de ses seviyesi 4’ü aşmayacak. Yüksek sesli hoparlörler sadece teravih ve cuma namazı için kullanılacak.

FAZLA SESE CEZA

5 vakit namazlarda sesin fazla çıkması tespit edilmesi durumunda imamlara para cezası kesilecek.

Suudi Arabistan İslami İşler ve Davet Bakanı Abdullatif Ali Şeyh, ezanın namazın gerekliliğinden biri olduğunu ancak imam ve müezzinlerin, çevredekilere saygı duyması gerektiğini söylemişti. Çok yüksek sesle okunduğunda ezanın “ihtişam”ını kaybettiğini belirten Suudi bakan, “İnsanlara Allah’ın evini sevdirmemiz gerekiyor. Maneviyat ve sessizliğin hakim olması gerektiği camilerimizin insanlara rahatsızlık vermemesi lazım.” demişti.