T.C. MSB: SİHA'mızı düşüren iki Hava Savunma Sistemi imha edildi; rejime ait iki uçak düşürüldü

Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye ait bir SİHA'nın düşürülmesi üzerine iki Hava Savunma Sistemi'nin imha edildiğini ve Suriye ordusuna ait iki savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Suriye devlet televizyonu (SANA), Türkiye'nin Suriye ordusuna ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü aktardı. Reuters'ın Suriye devlet televizyonu kaynaklı haberinde Türkiye'nin Suriye ordusuna ait 2 savaş uçağı düşürdüğü belirtildi. SANA, uçaklardaki pilotların paraşütle atladığını ve durumunun iyi olduğunu aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Bir SİHA’mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" denildi.