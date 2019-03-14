Taçoy: Hükümet miadını doldurdu

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy katıldığı televizyon programında hükümeti eleştiri yağmuruna tuttu. Taçoy, hükümetin çalışmalarına dikkat çekerek, artık hükümetin miadını doldurduğunu ve istifa mekanizmasını harekete geçirmesi gerektiğini dile getirdi. Hükümetin muhalefet koltuğuna oturması gerektiğini savunan Taçoy, “Bu kadar olaydan sonra hükümet bir adım öne gidemez, artık miatlarını doldurdular” ifadelerini kullandı.

Geçen sene bütçeyle ilgili görüş belirttiklerini ve bütçe açığının yüksek olduğunu söylediklerini söyleyen Taçoy, hükümetin tüm kaynakları kullandıklarını ve önümüzdeki ay maaşları nasıl ödeyeceklerinin derdine girdiklerini dile getirdi. Taçoy, ödeme de yapamayacaklarını belirterek, büyük sıkıntıya gireceklerinin altını çizdi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın “Gidin sayın Erdoğan’a sorun” çıkışı ile yöneltilen bir soru üzerine Taçoy, Serdar bey kendisi gitsin sorsun, Vatandaş nereden soracak? Ekonomik protokol belli. Böyle gayri ciddilik olamaz.” İfadelerine yer verdi. Mali protokole ilişkin de yorum yapan Taçoy, mali heyetlerin görüştüğünü, uzlaşının olmadığını belirtti. Taçoy, mali protokoldeki maddelere baktığını ancak protokolle alakası olmayan maddelerin olduğunu savundu.

Ulusal Birlik Partisindeki mali açıkla ilgili bir soru üzerine Taçoy şu açıklamayı yaptı; “1.8 milyon liralık açık, esasında açık değil. Bu paranın nereye harcandığının tespit edilememesidir. Bu para kasaya girdi, çıkış yaptı. Eski Genel Başkanın görüşüne başvurduk. Bunun yanıtını almaya çalıştık. Bazı girişimlerimiz oldu. Yüksek Seçim Kurulunun denetim hakkı var ve bunları talep ediyor. Bunları ispatlı bir şekilde parti olarak YSK’ya sunmamız gerekiyor. Dolayısı ile harcadık ama belgesi yok denilemez. Biz buna uymak zorundayız. Onun için çaba harcıyoruz. Sayın eski Genel Başkan ve Genel sekreterin bilgisine başvurduk. Genel Sekreter bilgi verdi, eski Genel Başkanı bekliyoruz. Gelip görüş vermeyeceğim dedi ama komitede değerlendireceğiz

Hasan Taçoy, UBP’nin iyi muhalefet yaptığına dikkat çekerek, bunların konuşulmadığını söyledi.

Taçoy” Yabancılara uzun vadeli kiralama yasa tasarısı genel kurula geldi. Bunun geri çekilmesini istedik. Neden istedik? Bir yasa çalışması yapılıyor, meclise gönderiliyor. Maddeleri okursunuz, hiçbir şey anlamazsınız. Yazınının ne murat ettiğini anlamadık. Komitede değildik. Komite Başkanı bir başka yerde toplantıya katıldı. Dolayısıyla bizim toplantıya gecikti. Saat 10.00’da başlayacak toplantı 11.30’a sarktı, mesaj atıp ayrıldık. Bizim olmadığımız yerde oy birliği ile geçirdiler. Genel metin berbattı. Okunduğu anlaşılmazdı. Bunu kabul etmedim, kürsüden arkadaşlarımızla söyledik, komiteye geri gönderdik. UBP muhalefet yapmamış olsa geri gitmezdi.” Dedi.

Taçoy ayrıca , Haber Güneş, Güneş TV, sosyal medya çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Ulusal Birlik Partisi’nin çalştayı hakkında da bilgilendirme yapan Taçoy, gençler ile ilgili projelerle ilgili detaylı bilgi verdi