Taktığı küpeler kabusu oldu!

Erzincan Merkez'de yaşayan Yıldız ailesinin 4 çocuğundan biri olan Yağmur'un, 7 yaşındayken kulağına taktığı küpelerin alerji yapması nedeniyle kulağında yaralar oluşmaya başladı. Yaraları iyileşmeyen Yağmur'u ailesi 10 yıldır hastane hastane dolaştırdı. Kulağındaki yaraların ağrısına dayanamadığını belirten Yağmur Yıldız, "Okulumdan geri kaldım derslerime çalışamıyorum herkesin bakışlarından rahatsız oluyorum. Doktorlar keloid hastalığı diyor. Her geçen gün kulaklarımdaki yaralar büyüyor çaresi bulunmaz ise kulaklarım kapanacak, duymayacağım. Kanama yaptığı için günlük üstümü değişmek zorunda kalıyorum. Dışarı çıktığım zaman saçlarımla kapatıyorum. Lütfen bana yardım edin" dedi.

"HER GÜN KANLI YASTIĞINI YIKIYORUM"

Anne Perişan Yıldız, yaklaşık 10 yıldır kızının tedavisi için ellerinden geleni yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını belirterek, "Her gün kanlı yastığını yıkıyorum. Kızımın bağırmasını ağlamasını dinliyorum. Geceleri sabaha kadar yatamıyor. Ankara’ya götürdük, Erzurum'a götürdük Trabzon'a götürdük hiç bir yerde çaresini bulamadık. İstanbul'da tedavisi var dediler oraya da götürmeye gücümüz yok. Devlet büyüklerimden kızımın tedavisine yardım eli uzatmalarını istiyorum" diye konuştu.

"MADDİ İMKÂNSIZLIK BENİ ÇARESİZ BIRAKIYOR"

İnşaatlarda çalışarak evini geçindirmeye çalıştığını ifade eden baba Halis Yıldız, şunları söyledi:

"Evim kira, 4 çocuğum var. Kızımın hastalığı ile yaklaşık 10 yıldır mücadele ediyoruz, artık dayanacak gücüm yok. Kızım tedavi olsun başka bir şey istemiyorum. Tedavi ettiremez isem yakında kulakları kapanacak duymayacak. Devlet büyüklerim kızımın tedavisi için bir yardım eli uzatsın. Allahtan tek isteğim kızımın sağlığına kavuşması."

KELOİD NEDİR?

Yaraların iyileşme sürecinde aşırı hücre üretimi sonucunda oluşan aşırı fibröz dokuya “Keloid adı verilir. Keloid pembe, kırmızı veya ten rengi, düzensiz yumru görünümünde, sert, elastik kıvamlı bir oluşumdur.