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Taliban: Afganistan’ın yüzde 85’i kontrolümüzde

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Taliban, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin tamamlanmasının ardından ülkenin yüzde 85’ine hükmettiğini ileri sürdü.
Taliban: Afganistan’ın yüzde 85’i kontrolümüzde

Taliban, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin tamamlanmasının ardından ülkenin yüzde 85’ine hükmettiğini ileri sürdü.

Yaklaşık 20 yıldır Afganistan’da asker bulunduran ABD ve NATO güçlerinin 11 Eylül itibariyle ülkeden tamamen çekilmesi hedefleniyor. Çekilmeye mukabil olarak Taliban’ın kontrolünü artırdığı bölgeler de artıyor. Tacikistan, Taliban ile çatışmaya giren binden fazla Afgan askerinin komşu ülke Tacikistan’a sığındığını duyururken sınıra Taliban bayrağı dikildi.

İran medyası da İslam Kale Sınır Kapısı’nın Taliban tarafından ele geçirildiğini belirterek birçok Afgan askerinin kaçarak İran’a sığındığını bildirmişti.

Moskova’da bulunan Taliban heyeti “Afganistan’da 174 vilayet merkezini ele geçirdik” derken Afganistan hükümetinden konuya dair açıklama henüz gelmedi. Zira, heyetin kontrol iddiası önceki açıklamalarda duyurulanlardan epey yüksek.

Taliban’ın sözcülerinden Muhammed Suheyl Şahin de vilayet merkezlerinin ele geçirilmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Washington’a, Afganistan’daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik. Bu, ABD ile yaptığımız müzakere ve anlaşmaların maddelerinde yok. Bu, yapılan anlaşmalarla ilgisi olmayan iç meselemizdir”.

ABD Başkan Joe Biden’ın Afganistan’daki ‘sonsuz savaş’ın bittiğini duyurduğu nisan ayından bu yana Taliban ülke çapında ilerleyiş kaydetti ve çoğu bölgede kontrolü genellikle savaşmadan ele almayı başardı.

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