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Taliban'dan muhalif liderin kardeşine infaz iddiası

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Afganistan'da eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi Salih'in Taliban tarafından infaz edildiği bildirildi.
Taliban'dan muhalif liderin kardeşine infaz iddiası

Afganistan'da eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi Salih'in Taliban tarafından infaz edildiği bildirildi.

Söz konusu iddia Ruhullah Azizi Salih'in yeğeninden geldi. Ebadullah Salih, Reuters'a gönderdiği cep telefonu mesajında, "Amcamı infaz ettiler" ifadesini kullandı. Yeğen Salih, "Onu dün öldürdüler. Gömmemize de izin vermiyorlar. Cesedinin çürümesi gerektiğini söyleyip durdular" diye ekledi.

Taliban'ın yayın organları ise "alınan haberlere göre" Ruhullah Azizi Salih'in Pencşir'deki çatışmalarda öldüğünü duyurdu.

Eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emrullah Salih, Pencşir Vadisi'ndeki Taliban karşıtı direnişin liderlerinden biri olmuştu. Taliban, ele geçiremediği son vilayet olan Pencşir'in merkezinde de geçtiğimiz günlerde kontrolü sağlamıştı.

Taliban'ın devirdiği Batı destekli hükümetin istihbarat servisinin başında olan Emrullah Salih'in şu an nerede olduğu bilinmiyor.

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Afganistan'da protestocu kadınlar kırbaçla kovalandı

Kabil'den tahliyeler sürüyor

Afganistan'da ticari uçuşlarla gerçekleştirilen tahliye işlemleri de devam ediyor. El Cezire televizyonu, Katar Havayolları'na ait bir uçağın taşıdığı 156 yolcuyla birlikte Doha'ya gitmek üzere Kabil'den havalandığını bildirdi. 

Fransa Dışişleri Bakanlığı, uçaktaki 49 yolcunun Fransız vatandaşları ve ailelerinden oluştuğunu duyurdu. AFP haber ajansı, uçakta yabancıların yanı sıra Afganların da bulunduğunu belirtti.

Katar Havayolları'na ait bir uçak dün de 100'den fazla yabancıyı Kabil'den Katar'ın başkenti Doha'ya taşımıştı. Bu, ABD'nin çekilmesinin ardından Kabil'den gerçekleştirilen ilk uluslararası ticari uçuş olmuştu.

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