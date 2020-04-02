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TAM FELAKET! "32 bin küçük işletme çalışanı ve ailesi ciddi geçim sıkıntısı çekiyor"

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Küçük işletme sahiplerinin yüzde 12’sinin parası kalmadı
TAM FELAKET! "32 bin küçük işletme çalışanı ve ailesi ciddi geçim sıkıntısı çekiyor"

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu’nun “Koronavirüs Salgınının KKTC Küçük İşletmelerine Etkisi ve Alınması Gereken Önlemler” raporu açıklandı...

"32 bin küçük işletme çalışanı ve ailesi ciddi geçim sıkıntısı çekiyor. Küçük işletme sahiplerinin % 12’sinin parası kalmadı.."

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu’nun “Koronavirüs Salgınının KKTC Küçük İşletmelerine Etkisi ve Alınması Gereken Önlemler” raporu açıklandı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın güncel resmi kayıtlarına göre, KKTC’de kayıtlı 10 bine yakın küçük ve orta büyüklükte işletmenin 40 bin kişiye istihdam sağladığı belirtilen raporda, yeni koronavirus salgınının yayılmasını engellemek için bu işletmelerin %80’inin, 14 Mart tarihinde kapatıldığı anımsatıldı.

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