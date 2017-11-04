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Tam liste: İşte UBP'nin Milletvekili aday adayları

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Tam liste: İşte UBP'nin Milletvekili aday adayları
Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Milletvekili aday adaylığı için dün saat 17.00’de sonlandırılan başvuru kabullerinin ardından tam liste oluşturuldu.

Öte yandan, UBP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, erkene alınmış genel seçimlere katılacak UBP Milletvekili adaylığı için bugün saat 17.00'de sonlanacak başvuru kabulleri, Lefkoşa, Girne ve İskele ilçeleri kadın aday adaylıkları için,  6 Kasım  Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

İşte İlçelere göre aday adaylarının tam listesi:

LEFKOŞA

Hasan Yücelen

Aydın Soyer

Nurcan Yardımcı

Ersin Tatar

Hasan Taçoy

Ahmet Savaşan

Faiz Sucuoğlu

Tahsin Ertuğruloğlu

Hakan Fellahoğlu

Türel Öksüzoğlu

Zorlu Töre

Oğuz Ceyda

Akay Yılmaz

Saffet Nadiri

 

MAĞUSA

Oğuzhan Hasipoğlu

Hasan Onalt

Ersun Kutup

Dursun Oğuz

Sunat Atun

Cana Zeki

Gürsel Uzun

Ersan Saner

Ahmet Kaşif

Dürdane Acu

Derviş Ekşici

Güneş Güneşoğlu

 

GİRNE

Hasan Eratal

Kutlu Evren

Bulut Akacan

İzlem Gürçağ

Selim Gökboru

Esat Ergün Serdaroğlu

Ahmet Arslan

Ünal Üstel

Cafer Barutcuoğlu

Ergün Serdaroğlu

Salih Kayım

Fikret Öğdü

 

GÜZELYURT

Kemal Dürüst

Menteş Gündüz

Ali Pilli

Cihan Kombos

Leyla Güneş

Hatice Özler Şahin

Mehmet Çelebioğlu

 

İSKELE

Önder Sennaroğlu

Yasemin Öztürk

Hamit Bakırcı

Ümit Özkıran

İrfan Tansel Demir

Nazım Çavuşoğlu

Turgay Avcı

 

LEFKE

Erdoğan Şanlıdağ

Aytaç Çaluda

Kenan Örgen

Timuçin Pirgalıoğlu

Fırtına Karanfil

Nadir Tahsildaroğlu

Halil Gazi Güney

Tahsin Sabit

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