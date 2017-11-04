Tam liste: İşte UBP'nin Milletvekili aday adayları

Öte yandan, UBP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, erkene alınmış genel seçimlere katılacak UBP Milletvekili adaylığı için bugün saat 17.00'de sonlanacak başvuru kabulleri, Lefkoşa, Girne ve İskele ilçeleri kadın aday adaylıkları için, 6 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar uzatıldı.
İşte İlçelere göre aday adaylarının tam listesi:
LEFKOŞA
Hasan Yücelen
Aydın Soyer
Nurcan Yardımcı
Ersin Tatar
Hasan Taçoy
Ahmet Savaşan
Faiz Sucuoğlu
Tahsin Ertuğruloğlu
Hakan Fellahoğlu
Türel Öksüzoğlu
Zorlu Töre
Oğuz Ceyda
Akay Yılmaz
Saffet Nadiri
MAĞUSA
Oğuzhan Hasipoğlu
Hasan Onalt
Ersun Kutup
Dursun Oğuz
Sunat Atun
Cana Zeki
Gürsel Uzun
Ersan Saner
Ahmet Kaşif
Dürdane Acu
Derviş Ekşici
Güneş Güneşoğlu
GİRNE
Hasan Eratal
Kutlu Evren
Bulut Akacan
İzlem Gürçağ
Selim Gökboru
Esat Ergün Serdaroğlu
Ahmet Arslan
Ünal Üstel
Cafer Barutcuoğlu
Ergün Serdaroğlu
Salih Kayım
Fikret Öğdü
GÜZELYURT
Kemal Dürüst
Menteş Gündüz
Ali Pilli
Cihan Kombos
Leyla Güneş
Hatice Özler Şahin
Mehmet Çelebioğlu
İSKELE
Önder Sennaroğlu
Yasemin Öztürk
Hamit Bakırcı
Ümit Özkıran
İrfan Tansel Demir
Nazım Çavuşoğlu
Turgay Avcı
LEFKE
Erdoğan Şanlıdağ
Aytaç Çaluda
Kenan Örgen
Timuçin Pirgalıoğlu
Fırtına Karanfil
Nadir Tahsildaroğlu
Halil Gazi Güney
Tahsin Sabit
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