Tandoğan Yalkut yazdı...Ekonomi nedir bilirmisiniz

Ekonomi nedir bilirmisiniz,

Ekonomi eşittir müreffeh insan.

Dünya 1 yılı aşkındır muazzam bir salgın ve her yönü ile krizin içindedir. Biz!

Evet bizde bu salgının içindeyiz.

Her ülke, her şirket, her aile, her birey kendince çözümler çareler üretmek zorunda kaldı. Yani siz , adınız Ersan veya Ali ise bir başka Ersan veya Ali ile aynı tedbirleri almanızın anlamı yok.

Eğer adınız KKTC ise TC ile aynı tedbirleri alamazsınız. Aklın var senin, sağduyun var mantığını kullan. Senin kurtuluşun ile bir başka KK sız TC nin kurtuluşu bir değil. Sen başka bir TC sin. Ama onun oraya oturttuğu Ersan sen isen lütfen yapma . Sen Mağusalı, sen babası ve anası bu memlekete aşık, statükoya karşı olduğu için bireysel bu düzen karşısına yıllar once aday olan, bu düzene karşı dik duran bir adamın oğlusun. O adamın sana bıraktıkları, ömür boyu sana da evlatlarına da yeter. Allahını seversen, bir başbakan maaşı ne kadar olabilirki, biriktiklerinin karşısında bir hiç. Onurunu adını bu kadar yok etme.

Ali Pilli kim biliyormusun benim için? Son iki yıl içinde en çok eleştirdiğim adam. Neden eleştirdim biliyormusun. Yaptıkalrı yapacakları yanında çok önemsizdi.Daha çok iş yapabilirdi diye, plan program yoktu diye eleştirdim. Bakkal usulu gidiyordu. Diğerlerini neden eleştirmedim biliyormusun. Onlar yoktu. Kıbrıslının bir lafı var “adam değil” diye adam yerine bile koymadığımdan.

Seni kim dürttü kim akıl veren oldu sana bilemem. Hiç bu kadar ağır olmadı yazdıklarım ama çok daha ağırını yazmak yerine yüzüne söylemek isterdim.

Ersan sen benim, Mağusalı, yazları limanda balık tutan ,paleti gözlüğü ile Glapsides Plajında yüzen, Kıbrısı seven ve kimseye zarar vermeyecek kadar yüreği temiz olan yeğenimsin. Sana bir şey söyleyim. O kirli eller sana dokundu. Müsade etme. Sen, temiz, eğitimli, bu memlekete sevdalı doğru adamdın.

Kimsenin seni kirletmesine izin verme. iade et bu onursuz görevi. Senin benden benim senden bir farkım yok Ersan. Yıllardır buraya yapılan müdahaleler sana ban yapılan müdahaleler hep aynı şey için. İnan müsade etmezsen yeğen ben bile seni başbakan seçerim. Sen pırıl pırıl bir adamdın. Hesabın kitabın şaşmazdı senin. Onun bunun adamı olacak adamlar değildik biz.

Şimdi kalk o Omorfolu doktor var ya Ali abi, o damı senden sonra tanıdım ben, senin benim 30 sene once ne konuşup ne düşündükse aynı noktada o adam. Bunları konuştuk senle. Ersan niye aldınsa o adamı bu görevden ve bunu otur kendi vicdanınla karar ver. Gözünü seveyim başka saçmalama. Neden bunları yaptırdılar sana. Sen benden çok daha iyi biliyorsun. Çeksinler yakandan o kirli ellerini. Bırak onları, dön, biz beraber balık tutalım Mağusa Limanında. Geliyor sokan zamanı. Ersan ve onlara şunu söyle biz balık tutmaya devam edeceğiz. Balığımız da denizimizde , güneşimiz de yeter bize.

Ersan söyle onlara ağrelli ekonomisi onların kriptolarından iyidri, söyle onlara bakalım gavcar mantarını, Taşkent Tepelerini bilirlermi bir sor, Yeşilırmak hiç duydularmı, ordaki Mayıs ayı çileğini, ve bugün yediğimiz mucize kırmızı mantarı, hostesi, gavullayı, hatırlan be Ersan Ziyamet yolunda aldığımız gönen gavununu. Bir silkinirsek bırakırlarsa bunları biz her yere pazarlarız. Ordan aldığımız paralarla yıllarca yaşarız. Ersan bilin sen vermezsen bu cevabı verecek adam kalmadı başka demektir.

Sen böyle bir adam değildin. Sen bir laf çıkarsa ağızından başka laf duymak imkansızdı.

Ben anlamadım be Ersan. Eminim sende anlamadın.