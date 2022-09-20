Taner Ulutaş Yazdı

Pandoranın kutusu açıldı sıra diğerlerine geldi

KKTC bol kepçe lokantasının, gelenin gidenin çukur tabaklarını hınça hınç doldurduğu, Kıb-Tek’in akaryakıt ihaleleri ile ilgili tartışma giderek büyüyor. Bugüne kadar ‘Havassu Garayanni’ modunda yani alakaya maydanoz durumu sergileyenler yaşananlar karşısında paçaları tutuşarak bir birine girdi.

BU GÜNE KADAR NERELERDEYDİNİZ A GUZZUM?

Daramalı Tüfek gibi kendi yanlışlıklarını örtmeye çalışanların çala kalem önüne gelene saldırdığını gördükçe bugüne kadar neredeydiniz ya guzzum diye sormak isterim. Mesela halen ambarlarda zaman öldürüp çürüyen, az elektrik kullanana ceryan tepmeli, çok kullanana bendensin diyerek düşük fatura çıkartan adrese teslim ihale ile alınan Manas elektrik saatlerinin alımı ile ilgili ne gibi girişim yaptınız?

BİR MADDE DİĞERİNİ ÇİZERKEN BİRİSİNİ İŞARET ETTİ

Adrese teslim Akıllı saat ihalesinde ihale şartnamesindeki bir madde diğerinin üzerini çizdikten sonra en son maddenin bir kişiye gülücükler göndermesini araştırdınızmı? İtirazlar sonrasında 130 dolar seviyesinin birden 80-90 seviyelerine inmesini ve aradaki farkı kimin ‘Ham’ yapacağının soruşturmasını yaptınızmı?

TÜRKİYE VEYA AB’DAN GELECEK PARÇALAR ÇİNDEN GETİRİLMİŞTİ

Hadde onu geçtim, ebiskevi yani servis yapılacak santraller için getirilmesi düşünülen yedek parçaların Avrupa’dan getirilecek şartına rağmen, ihaleye aykırı olarak Çin’den getirilmesi sonrasında ne yaptınız? Hele Kıb-Tek yönetim kurulu üyesi olan birisinin bu alangirli işlere adının karışması sonrasında soruşturma açıldı mı?

İSMET AKİM HORTUMUN HER TARAFI PATLAK DEMİŞTİ

Veya çıkılan bir ihalede Ali Cengiz oyunu tespit eden Hüseyin Halaçoğlu’nun mahkemeye müracaat edip ara emri alması ve suistimalin mahkemece de tespit edilmesine karşın ne gibi işlem yaptınız? Listeyi daha da uzatabilirim. Bana göre Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilen en iyi isimlerden birisi olan İsmet Akim ile bir haber için bilgi alış verişinde bulunmak için bir araya gelmiştim. İsmet Akim, bana hortumun her tarafı patlak. Bir patlağı yapıştırırım, diğer taraftan bir başka patlak ortaya çıkar. Ne yapacağımı şaşırıyorum demişti.

19.80 DOLAR NERDE 45 DOLAR NERDE

Neyse Evkafın su meselesine gelirsem Ye Yememin Cumhuriyetinin, Kıb-Tek bol Kepçe Lokantasının patlak hortumundan lambasuyu pardon foil oil akmaya başlayınca etekler tutuştu. Akaryakıt ihalesine katılan 7 şirketten 4’ünün teklifleri geçerli kabul edilmiş 3 taneside mahalleye gönderilmişti. Açık artırma şeklinde olacak olan ihalenin ilk turu bittikten sonra kazanan daha sonra açıklanacak denilerek komisyon dağılmıştı. Saatler sonra toplanan komisyon Sülem Sistem Elektrik Limited’in 19 Dolar 80 cent, teklifine karşın, AK Parti rozetli olduğu iddia edilen ve bugüne kadar İçkale Sosyal Hizmetler ve Taşımacılık şirketinin 45 Dolar 93,76 Cent teklifini uygun buldu. Büyük fark halkın cebinden çıkacaktı. Birde hemen hemen ayni fiyatı veren yerli bir firmaya bu ihalenin neden verilmediğini de anlamadım. Lütfen anlayan bana da anlatsın..

ALIRSINIZ GARANTİ MEKTUBUNU TAŞIYAMAZSA CEZASINI KESERSİNİZ

MİK komisyon heyetinin kendisinin de anlamadığı açıklamasında, biz Sülem Sistem Elektrik LTD’i uygun bulmadık dedi. Peki bu Sülem dediğimiz şaşımıydı? Aksak Timur gibi mi yürüyordu? Gözünün üstünde kaşımı vardı? Neymiş efendim bu şirket akaryakıt taşıyamazmış. Haa işaret ettiğiniz şirket akaryakıtı taşırda, bu şirketmi taşıyamazmış? Taşıyamayacağını nasıl tespit ettiniz?. Denedinizmi? Alırsınız banka garanti mektubunu buyrun taşıyın dersiniz. Yapamadımı şeriatın kestiği parmak acımaz diyerek o parmağıda, taşıyamayanın parmağını kesersiniz olur biter.

İHALEYE 45 DOLAR TEKLİF İHALESİZ 75 DOLAR VAY GUZZUM VAY

Yoksa? Neyse yoksayı başka tarafa bırakalım. Ve esas meseleye gelelim. Birilerinin gözünün nuru, başının tacı İçkale dün gelen 12 mt. Ton akaryakıta 75 dolar fiyat biçti. Bu şirkete birileri çıkıp be efendiler siz daha geçen gün ihalede 45 dolar teklif vermiştiniz? Bugün hangi dağda kurt öldü de bu fiyat 75 dolara fırladı diye sormayacakmı? Vay guzzum vay dedim ama bizim efendiler diyemedi.

GÜÇ ZEHİRLEMESİNE UĞRAYAN BAŞBAKAN DOĞRU BİR KARAR VERDİ

Neyse mide ağrısı ve cep sancısı versede yuttuk. Dün daramalı tüfek ile sağı solu tarayan Sunat Atun’u hedef tahtasına yerleştiren Başbakan, doğru bir karar ile ihaleyi iptal etti. Ve tekrar ihaleye çıkılacak dedi.Başbakanlık koltuğuna oturur oturmaz panzehiri henüz bulunmayan ‘Güç zehirlenmesine’ tutulan ve 180 derece değişime uğradıktan sonra hoşgörü sınıfında düşük notlar aldığı için sınıfta kalan,en ufak eleştiride küsen, Başbakan Ünal Üstel’in son zamanlarda verdiği en doğru karar oldu .

GEÇMİŞTE ALINAN İHALESİZ YAKITLARIN DURUMU NE OLDU?

Ancak biraz gerilere gidip bugün gelinen sürece bir göz atalım. Ye Yememin Cumhuriyetindeki Kıb-Tek Bol Kepçe lokantasında, hiçbir hükümetin el atmadığı veya atmak istemediği adrese teslim ihaleler devam etti gitti. Bu durum Üstel hükümeti döneminde de sürdü. Özellikle ihalesiz alımlar, ‘Vapur’ bulunamadığı için tekerlekli tankerlerle akaryakıt getirildi. Hatta Meclisteki bir tartışmada Erhan Arıklı, ne yapalım yakıtsızmı kalalım diyerek ihalesiz yakıt alacağım diyerek gereğini de yapmıştı. Arıklı’yı tenzih ederek söylüyorum, bana göre bazen kasten ihaleye çıkma işleri geciktirilerek, 4 gün sonra yakıt bitiyor denilerek ihalesiz tutanın fena öptüğü bir ortamda yakıt alımları da yapıldı.

İKAZ EDİLMESİNE RAĞMEN BİLDİK DURUM DEVAM ETTİ

Malı götüren varmı? Onu Allah bilir demeyeceğim. Birdefa aşka tutulan bizim bazı aşıkzadeler bazı şirketlere duydukları aşk sonrasında marmara çırası gibi yandı. Kıbrıs gazetesi dünkü manşetinde ‘Haram olsun’ derken doğru bir başlık attı. Adrese teslim ihalelerde, ihaleye çıkılacağı zaman, Bakanlar Kurulu şartnameyi hazırlayan Kıb-Tek yetkililerine adrese teslim anlamına gelen bazı maddelerin suistimal koktuğu ve şartnameden çıkarılması gerektiğini bildirdi. İhalenin CİF Teknecik olarak hazırlanması gerektiğinede vurgu yaptı. Ancak Allah iki kulak verdiğinden bir kulaktan girenler Ferari sürati ile diğer kulaktan çıktı. Kıb-Tek yetkilileri de eski tas eski tamam olarak ihaleyi hazırlarken başbakan ‘Androbi’ yani ayıp bile demedi.

BAŞKAN TARAFINDAN ŞİRKET YETKİLİSİ BAKANA NİYE GÖTÜRÜLDÜ

Kıb-Tek yönetim kurulu eski başkanı Hasan Akyiğit’in bu güne kadar yakıtı gününde teslim etmediği, düzgün gemilerde getirmediği gibi,yakıt kalitesi de Kıb-Tek’in elindeki mevcut belgelerde yakıt kriterlerine göre uygunluk arzetmeyen İçkale Şirket yetkililerini Sunat Atun’a götürmesinin anlamı nedir dersiniz? İçkale yetkilileri ile görüşen Atun’un bazı anlamadığım konuşmalar teklifler yapıldı ama duymazdan geldim demesini, Türkçeden Türkçe’ye tercüme edersem bazı teklifler yapıldı kabul etmedim olarak yorumladım. Peki ödül verilmesi gereken yerde hedef tahtasına konmakı siyasetin şanındanmı?

AYLARCA İHALESİZ PAHALI AKARYAKIT GETİRİLDİ

Sadede gelirsem, Arıklı’nın, Kıb-Tek’te çete var. Bu çete siyasetin de üstündedir. ihalelerde yolsuzluklar yapılıyor imasında bulunması öncesinde, Enerji Bakanlığı tarafından ihalesiz ve pahalı getirilen akaryakıttan, Başbakan neden Sunat Atun’dan sorumlu tutu dersiniz? Sunat Atun benim babamın oğlu değil. Ben yiğidi öldürürüm ama hakkını da vermek isterim. Bence başbakan ayyuka çıkan akaryakıt ile ilgili ihalelerde softa şaşırtması yaparak oku kendisi ile hükümetinin üzerinden başka tarafa çevirmek istedi. Babam evlendiği gün, annemi korkutmak için kediyi kaptığı gibi bacağından ikiye ayırmış ve güvercini duvara fırlatmıştı. Herhalde başbakanda sus yoksa kasatura ile doğrarım korkusunumu vermek istedi.

ÇETE VE MAFYAYA 2 YILDIR NEDEN HESAP SORULMADI

Atun’un her adımı kendisine bildirmesine kaşın, bürokratlarını görevden alarak, yapacağı suçlamalara zemin hazırladı. Arıklı çete var. İhalelerde yolsuzluk var. ortada mafya var. İddiasına karşın, bende madem çete var. Mafya var. 2 küsur senedir hükümettesiniz. Bu çetelerin ve mafyanın çökertilmesine yönelik hükümeiniz ne gibi girişimde bulundu? Neden pahalı ihalesiz alımlar yapıldı? Hortumu kesip bu çetelerin çeşmesini kapatacağına neden ihalesiz alımlar ile depolarını doldurmalarını seyrettiniz? Başbakanda neden bu durumu bilmesine görmesine karşın eline kasaturayı alarak gereğini yapmadı diye soram suçlumu olurum?.

PANDORANIN KUTUSU AÇILDI SIRA DİĞERLERİNE GELDİ

Ye yememin Cumhuriyetinde hortumu kesip çeşmenin suyunu bir yerde kapatmak gerekir. Pandoranın kutusu açıldı. Yazmayayım dedim ama Kıb-Tek’ten sonra bazı alangirli işlerin perde arkasına değineceğim Özel Jet krizi ile ilgil tespitlerim ile Ersan Saner’in başına örülen çorapın, geçmişte benzerini yapan büyük büyük efendilerin yaptıklarını dile getirmeye çalışacağım. Çok yakında bu sayfalarda.

Fıkra

Kendi uşağını da aç bırakmış

İsmet Paşanın oğlu Erdal İnönü,

bir seçim mitingi için Rize'ye gider.

Kürsüde konuşan ince zayıf

uzun boylu İnönü'yü gören Temel sorar:

- Habu konuşan adam da kimdur?

Derler ki: İsmet İnönü'nün oğlu Erdal'dır!

- Uy desene Paşanun çok günahını almışuz.

Rahmetli II. Dünya Savaşı yıllarında bizleri çok aç bırakmıştı.

Baksanıza ne kadar adaletli davranmuş,

kendi uşağını da aç bırakarak ne hale getirmiş!