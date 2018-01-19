Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Cemal Özyiğit, Çakıcı yaptığı açıklamalarda, ben 3 Milletvekili ile partiyi bıraktım. Yine 3 milletvekili var. Bıraktığımda 7.8 oy oranı vardı bu oran 8.4’e yükseldi. Çok bir yükselme yok. TDP’nin başkanı olarak seçimde yine partinin 3 Milletvekili var başarı bunun neresinde diyor. Bizim rahmetli ebe Şekibe halayık, mezardan haber yollayarak TDP 2 Milletvekilliğini 3 yükseltti. Bölünmüş bir partinin oylarını azda olsa yükseltti. Ve sanırım bu durum dünyada ilk kez olmuş bir şeydir. Kim neyi söylemeye çalışıyor anlamadım dedi. Hüsamettin amca ise be çocuklar gözleri görmeyen birine gökkuşağını anlatmak çok zordur diyor.

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Sn. Durmuş Oğuz, Genel Başkanınız ile ilgili yaptığınız açıklama gerçekten çok dikkat çekiciydi. Hüseyin Özgürgün namusumuzdur deyince bu noktada patrona Bulu band çekiyorsunuz diye düşünenler çok oldu. Mübeccel Teyze, bir zamanlar Girne Kapısında Abbas’ın Şerif vardı. Günde evini 18 kişi ziyaret ediyordu. Bir gencin gargolanın demirlerine çıkıp, Abbas’ın Şerif ne yapıyorsun diye sorunca gencin bacaklarını aç çukura atlayacağım deyince kızıp o zamanın parası ile 5 şiline olan bir maşrapa suyu satmaktan vazgeçmiş ve namusumu temizledim demişti. Vallahi ‘Namus’ çok önemlidir. Sonuna kadar sahip çıkmamız gerekir.

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Sn. Asım İdris, kurulması muhtemel 4’lü koalisyon için görüşmeler devam ediyor. 4 koalisyon hayata geçtikten sonra TDP’ye Eğitim Bakanlığının yanı sıra Sağlık veya İçişleri Bakanlığının verileceği dile getiriliyor. Eğitim elde bir cebe konmuş deniyor. Özdemir Berova bile ben oralarda Asım İdris’in oralarda ektiği muhteşem ürünü bile toplamaktan aciz aldım. Sendikalar ile iyi anlaşan ve eğitimde kaliteli ürün yetiştiren Asımgardaşımıbakan olarak atayın diyormuş. Parti başkanları bizim Özdemir paşayı mı kıracağız yaptık gitti demişler. Eee vallahi bize de hayırlısı olsun demek kalıyor.Sevgili Asım, siyaseti oyun sananlar, siyasetin ip atlamaya değil deveye hendek atlatmaya benzediğini işte böyle öğrenirler.

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Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Sn. Kemal Dürüst, hakkınızda polise yapılan şikâyet ile ilgili olarak hakkınızda yasal sürecin başladığı açıklandı. Meclis araştırma komitesi raporunda devleti zarara uğrattığınızı belirtince soruşturmayı yürüten ekibin dosyayı ‘Başsavcılığa’ gönderdiğine vurgu yaptı. Emarelerin ortadan kaldırılma ihtimalinin olması halinde tutukluluk halinin de olabileceği belirtiliyor. Vallahi beterin beteri var. Allah bu kadar ile def eder mi bilmem ama bu musibetin kolay kolay gideceği yok gibi. Sn. bakanlarım paranın varlığı pazar ve market meselelerini, İmanın varlığı ahiretmeselesini, varsa ham hum şorolop, o meseleleri de polis ve mahkeme koridorları çözer.

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Sn. Barış Mamalı, hak hukuk derken, o bölgenin Hakkı dayıları, kaybettikleri hak ve hukuku senden almak için senin yolunu keserek hak biziz sende dayağı yiyen olacaksın diyerek çalakalem sana saldırdılar.Sevgili Barış, Adalet ablayı sinirden öldürenler. Hak ve Hukuk arayan Hakkı dayıları hakkın rahmetine kavuşturanlar. Adil bir düzen diye diye böbürlenenler Adil amcayı yoğun bakıma mahkûm edenlerin yaşadığı bir memlekette olduğumuzu sakın unutma. Ve en büyük cezaevinin cahil insanların kafasının içi olduğunu da hep aklında tut.

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Sn. İsmet Akim, Televizyonlarda, radyolarda ‘Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz’ şarkısı sürekli çalıyor. Kıb-Tek’te bıraktığın muhteşem mirası tepe tepe kullanan ve bir türlü bitiremeyenler için düzenlenen bu şarkı yarın öbür gün yayından kalkıyor. Abbaslar yolcu olduktan sonra Akim’lerin tam bitiremediği ve yarım bıraktığı işleri tamamlamak için koltuğa geleceğini sanıyorum. Sn. Akim, Kıb-Tek’i yönettiğini sananlar,tutunamadıkları dallarda yaprak olmaya çalıştılar. Ancak ağacın ne kadar yüksek olursa olsun birgün yapraklarının yere düşeceğini hiç anlamadılar.

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Sn. Beşer Kişmir sosyal medyada yaptığın paylaşımda, Başbakan bankadan çektiği 700 bin Dolar için tam da KKTC'ye yakışan bir açıklama yaptı. Banka borcu ile alınan bir malın satışı ile bir bankadan aldığım krediye ek olarak ailem ve yakın arkadaşlarımdan makul bir sürede geri ödemek kaydıyla aldığım borç ile oluşmuş bir rakamdır”Var mı bir diyeceğiniz? Diyorsun. Tabi soruna diyenler çıktı.Mehmet Güllü yakın arkadaş ve aileden alınan borç için herhangi bir belge zorunluluğu yok. Yersen derken, Yaşar Duru,belli oluyor.Nereden bulduğu değil diyor. Ömer Özdemir isedüğünde takılan altınları bozdurdum deseydi bari diye cevap verdi. Ne dersin?Sevgili Beşermevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.

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Sn. Turgay Hilmi ülkemize herhangi bir ülkeden yapılacak olan uçuşlar bir şekilde cep yakacak kadar pahalı. Üzülerek yazıyorum. Geçen yaz ülkemize getirdiğim sanatçı arkadaşlarım için ( 250 kişi) Türk uçak şirketlerinde çalmadığım kapı bırakmadım. Bana verilen ücretler Münih, Nürnberg veya Zürih’ten Ercan'a €450 ile €970 arası idi. Larnaka'ya ise Nürnberg ve Münih'ten uçuş için verilen ücret ise €270. En düşük ücretten hesaplayacak olursak Ercan'a €112.500, Larnaka'ya €67.500. Aradaki farkı ise €45.000. Yürekler acısı bir durum. Ambargo falan yok. Sorun biziz diyorsun. Da, Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu fettan Ada’da körün yalnız tuttuğunu değil kaçanları da yakalayıp öptüğünü unutuyorsun. Hocamsuyun değeri kuyu kuruyunca anlaşıldığı gibi KTHY’nin değeri de batırılınca anlaşıldı.

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Sn. Erhan Arıklı, sendikaların devlet içerisinde devlet olduğunu iddia ederek, hükümete gelmeniz durumunda sendikalara karşı hareket alanlarını kısıtlayıcı adımlar atacağınızı vurguladınız.Sn Arıklı aman çok dikkat edin. Bal arısının ağzında bal var tamam da kuyruğunda da iğnesi olduğunu sakın aklınızdan çıkartmayın.

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Sn. Ahmet Kaptan, yaptığınız açıklamada Arıklı’nın sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle ilgili ne gibi düşüncelere sahip olduğunu son açıklaması ile bir kez daha gördüğünüzü ifade ederek, “Arıklı’nın demokrasiden anladığı bu kadar” Kanserin tedavisi bulundu, ancak faşizmin hala bulunamadı. Faşizmin tedavisinin mümkün olmadığını söylediniz.Sn. Kaptan, birileri hala daha söz ağızdan çıkana kadar sizin esiriniz, ağızdan çıktıktan sonra onun esiri olduğunuzu öğrenemedi. Söz söyleme yeteneği aramakla bulunmaz, öğrenmeye başlamakla bulunur.

Günün Fıkrası

24 saatlik ömrün kaldı

Doktor hastasına aylar süren tahlillerin sonuçlarını açıklamaktadır.

-Size bir kötü, bir de daha kötü haberim var… Önce kötü haberi vereyim. Test sonuçlarına göre 24 saatlik ömrünüz kalmış. Adam yıkılır ve doktora dönüp :

- “Hayır olamaz! Fakat, fakat bundan daha kötü ne olabilir? Doktorun yanıtı kısa olur :

-Dünden beri size ulaşmaya çalışıyorum…



Günün Sözü

Birilerinin gözyaşları üzerine

Kurulan mutluluk,

Günü geldiğinde en dayanılmaz

Acılarla intikamını alır