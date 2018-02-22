Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Tufan Erhürman, bizim minik kuşlar 4 bet ofis yetkilisi/sahibi ile bir araya geldiğini ve bazı konuları masaya yatırdığını söyledi. Merak bu ya, konular arasında bet ofis vergilerinde artış mı var? Veya seçimler geliyor ne bileyim destek mi istendi? Yoksa gelin artık bu ülkede bu kadar kumar yeter artık kapatın ve eğitim adası olalım mı dediniz? Merak işte dedim.Acaba bu şıklardan hangisi konuşuldu? Sn. Başbakan, bizim Hediye abla, eğer bir kızın fotoğrafları belden yukarı ise kısa boylu. Omuzdan yukarı ise şişman, sadece gözleri görünüyorsa kaçın. Ancak bedofisciler de yanındaysa hiç düşünmeden toz olurken ne olur ne olmaz izlerinizi de silin diyor.

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Sn. Kudret Özersay, koalisyon hükümeti kuruldu. Kurulmasına kuruldu ancak alt kadrolar henüz yerli yerine oturmadığı için lastiği patlak tomofil gibi gidiyor. Sizin karizmanıza, bilgi ve duruşunuza kimsenin laf söyleme hakkı yok. Ancak Hatçe teyze, yahu bizim Kudret ovlucuğum değerli bir insan. Ancak bu değerli insana müdür ve müsteşar kimse olmak istemiyor. Ölçtüm, tarttım ama nedenini bulamadım diyor. Kudret hocam, konuşup konuşup muhabbetin sonu geldikten sonra, ”Amaaan boş ver dedikodu yapmış oImayaIım” diyen kadın, Türk kadınıdır. Yahu bende kimsede olmayan cevher var. Ama bu cevheri görmüyorlar. Beni bir koltuğa oturtmayanlar neyimi beğenmiyorlar deyip de teklif edilince burun kıvıran, cacık olmak için bile doğranamayacak olan ‘Hıyarlar’ da bazı üst düzey bürokrat namzetleridir.

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Sn. Kemal Dürüst, 3’lü, 4’lü koalisyonların ortaya sürdüğü listeler sonrasında Milletvekili seçilememenin sanırım dayanılmaz hafifliğini yaşıyorsun. Ancak bizim Minik Kuşlar, Güzelyurt Belediye Başkanlığı için kolları sıvadığınızı söylüyor. Ama UBP hali hazırda Belediye Başkanlığına devam edenleri yeniden aday gösterecek diyenlere bir sürpriz hazırladığını da öğrendik. Görüştüğün o partiden aday olabileceğin söyleniyor. Sn. Dürüst, size çekilen Ali Cengiz oyunlarına, her şey zamanla geçer diyenin ağzına ısIak odunla vurasım, sonra da “ zamanla geçer” diyesim geliyor.

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Sn. Ayşegül Baybars, bakanlık koltuğuna büyük bir heves ile oturduktan, ilk günler sade kahvenizi o mutluluğun getirdiği keyif ile tatlı tatlı içerken şimdilerde şekerli kahvenin bile sade kahveden daha tatsız geldiği söyleniyor. Bakanlığın içine bakarak, alt yapı kurulmadığı için tam takır kuru bakır halinin sizi üzdüğü söyleniyor. Habibe Teyze, Ayşegül kızım neredeyse saçını başını yolacak duruma geldi diyor. Ah Ayşegül hanım ah. Ben size bakanlığa gelirken buzdan hayallerinizin üzerine sera örtüsü, Şekerden evinize de şemsiye tutun demedim mi? Bakın yağdırılan yağmur ne buzdan hayal nede şekerden ev bıraktı. Geçmiş olsun.

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Sn. DuraliGüçlüsoy, sosyal medyada paylaştığınız bir fotoğrafın altına, helvamızı başkası yapmadan biz yaptık dediniz. Vallahi o ölü helvasını maşallah partinizin süper icraatları sayesinde çok daha önceleri yemiştik. Helvanın unu, irmik ve şekeri bolca vardı. Ama helvayı yapan ustada hayır olmadığı için altı vıcık vıcık, üstü de hamur kalmıştı. Sizin helvanın da sanırım ondan kalır yanı yoktu.Sn. Güçlüsoy, erkeklerin kalbine giden yol midesinden geçseydi, Odalarında Adriana Lima yerine Emine Beder’in posterleri asılı, dairelerde de yessir sözcüğün ezberleyen Güçlüsoylar yerine iş kapasiteleri yüksek ve sırasında hayır demesini bilen Nusretler, Akimler’in resimleri asılı olurdu.

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Sn. Volkan Vaiz. Göndermiş olduğun mesajında KKTC’ye gelen insanlar çalışma izni çıkaracagında , polisden temiz kagıdı isterler. Adam KKTC’ye zaten ilk defa gelmiş. Bu nedenle zaten sabıkası burada yok. Ama TC’ de belkide tecavüzden belkide cinayetten hüküm giydi. Bu durumda KKTC polisi ile TC polisi ortaklaşa çalışsın ve buraları sorma gir hanı olmasın. Bunun için, birde passport ile giriş şart olsun. Adam vurur çuvalı sırtına cebinde 50 TL ile gelir buraya, banklarda uyur, iş bulamayınca soyguna başlar diyorsun. Mümüne Teyze Volkan oğlum bu konuda vallahi çok doğru söyler dedi. Sevgili Volkan, araba kuIIanırken sinyaI vermeden dönüş yapan bayan şoförün trafik poIisine verdiği cevapta benim nereye gideceğim kimseyi iIgiIendirmez de olduğu gibi, cebinde 50 TL ile gelenin cevabı da geldik kurtartık. Beslemeler. Burada kan döktük. Bu topraklar bizimdir olur.

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Sn. Arslan Bıçaklı,Türk Sen Genel Başkanı olarak belediyeleri borç batağına sokan bütün belediye başkanlarının yarından itibaren tutuklanması ve tutuklu yargılanması gerektiğini belirttin. Ayrıca belediye borçlarından başkan ve belediye meclis üyeleri şahsi olarak sorumlu olmalı ve dönem sonu hesap vermelidir diyorsun. Sevgili Aslan, o zaman bazı belediye başkanları bu alanda nasıl çarliston, çiftetelli ve kol bastı oynayacak. Bol Kepçe Lokantasını nasıl kendi inisiyatifleri doğrultusunda kullanacak dersin?Mümin amca yaptığı çağrıda, 28 dersin 22 tanesinde kırık notu olan karneyi kaybettim. Bulan, Allah rızası için yırtıp çöp bidonuna atsın. Hükmü kalmamıştır dedi. Ben anlamadım. Anlayana bir zahmet bizlere de anlatsın.

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Sn. Metin Gökalp, geçtiğimiz yerel seçimlerde aday olduğunuz Büyükkonuk Belediye Başkanlığına bu seçimde de aday olacağınız söyleniyor. Ahmet Sennaroğlu’nun aday olmayacağını açıkladıktan sonra bu işe daha çok eğildiğinizi ve ellerinizi ovuşturmaya başladığınız söyleniyor. Vallahi karşımda Muhammet Ali olmayınca ve sıkletimde daha zayıf birisi ile döğüşeceksem inan bende o ringe daha iştahlı çıkarım. Hayırlı olsun ve kolay gelsin.

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Sn. Kemal Altınkaya yeni Ulaştırma Bakanına açıkçaçağrımdır; Günyeli’deDürümcü ‘den başlayarak Bülent Ecevit rehabilitasyon merkezine kadar olan yolu sadece bir kez kullansın... Her sabah ama her sabah sallana sallana çukurlara düşe çıka içimiz dışımıza çıkar yemin ederim. Eski sözde ulaştırma bakanı utanmadan bir da yol açılışı yaptı yolun biten kısmı için. Bir yetkili el atsın bu işe artık. Son yağmurlardan sonra yol bildiğin tarla yolu oldu yahu, ne lastik kaldı ne amartisor arabada.Hayır ben da doğuştan asker olsam komando gibi dağlardan ovalardan geçerim da değilim nitekim diyorsun. Sn. Altınkaya, Ankara’nın bağIarı şarkısı olmadan önce insanılar nasıIevIeniyorsa bizde lukkolar ile dolu bu yollarda cambazlık yapa yapa gitmeye alışacağız. Mesela yani.

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Sn. Ayşegül Özmen Garabli ben doğuştan filozof doğdum ama KKTC'ye "okumak" için değil evlenerek geldiğim için kıymetim bilinmedi diyorsun. Hocanım, bazıları okumak için gelir vatandaş ve sonrasında vekil olur. Bir diğeri okumak için gelir benzin istasyonu sonrasında da Kültür tanıtım memuru olur. Kimisi anasının karnında kimisi de Afrin’e gitmek için kolları sıvadığı sırada asker olur. Eeee sen evlenmek için geldiğin için kusura bakma bu şerefli görevlerden muaf tutuldun. Derdine ve şansızlığına yan hocanım.

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Sn. Temel Bulut, KKTC’den sonra Türkiye’de Esenyurt'taki inşaat projesinden 40 kişiye toplam değeri 5 milyon TL'nin üzerinde daire satıp teslim etmediğiniz gerekçesiyle hakkınızda 400 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını öğrendik. Üzüldük. Sizin her yer Trabzon, pardon KKTC olmadığını ve ayağınızın kurulan tuzağa takılıvereceğini bilmeliydiniz. Sn. Bulut, ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi olduğunu da sanırım bu vesile ile öğrenmiş oldunuz.

Günün Fıkrası:

PAPAZIN KIZI

En önemli yerleşim birimlerinden birisindeki kilisenin Papazının çok güzel bir kızı varmış. Papazın kızını gören ona bakmaktan kendini alamıyormuş. Kızda gördüğü bu ilgiden oldukça memnun kırıttıkça kırıtıyor ve kalça sallayarak bel kıvırarak gezmekten de son derece keyif alıyormuş.

Bu durumu gören Papaz efendi kızını erkeklerden korumak için ona erkek düşmanlığı aşılayarak aman kızım erkekler şeytandır. Erkekler aklını çeldimi sana çok kötü şeyler yapar. Sakın onların süslü laflarına kanarak altına yatma sonra iş işten geçer diyormuş.

Papazın telkinleri ile erkek düşmanı olan Papazın kızı, birgün koşarak babasına gelmiş. Baba demiş müjdemi isterim diyerek avuç açmış. Papaz merakla ne oldu kızım diye sormuş. Papazın kızı büyük bir keyifle, baba demiş erkeklerden bugün intikamımızı aldım demiş. Papaz şaşkınlıkla o nasıl oldu kızım diye sormuş. Baba demiş bir erkeği sır üstü yatırdım. Bu defa ben üstüne çıktım. O alta ben üste o altta kaldığı için öyle bir intikam aldım ki baba sorma demiş. Papaz başını elleri arasına alırken kendisinin duyabileceği bir ses tonu ile ahhh kızım alt da bir üste de bir demiş.

Günün Sözü:

Hayatta iki şeye dikkat edin

Birisi yolda yürürken

KAVŞAKLARA

Birde yüzünüze gülen

YAVŞAKLARA