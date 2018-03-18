Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Kurdret Özersay, C Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kıbrıs’taki nüfusu Güney’le eşitleyin” söylemine karşılık, sizin ve Erhürman’ın “Yurtdışındaki soydaşlarımızı geri döndürmek için bir takım projeler üreteceğiz” şeklindeki açıklamaları yankı buldu. Hüsnü Kişi, “Çocuklar Kıbrıs’a tatile bile gelmek istemiyorlar” derken, 30 civarında gönüllü eğitim veren Türk okulları var. Bu okullar 35 bin öğrenciden ancak 2 bin 500'üne ulaşabiliyor. 2 bin 500 öğrenciden ancak belki 500’ü Türk Dili ve Kültürünü öğreniyor. Kısacası geriye kalan 34 bin 500 öğrenci yaşadığımız toplum içerisinde asimile olmaya mahkumdur. 2 nesil sonra artık İngiltere’de Türkçe konuşan bir toplum bulmak imkansız olacak diyor. Sn. Özersay, eteklerimizden pahalılık dökülürken, kaba yerlerimizden kıynıksız zam kazıkları bir türlü çıkmak bilmezken, yeteneksizlik dersinden 10 puandan aşağı almayan çok sayıdaki siyasilerimizin kol gezdiği bu diyarlara acaba kim ve niçin gelir dersiniz?

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Sn. Ahmet Beşerler, İskele Belediyesi Piknik alanında düzenlenenNevroz kutlamalarına, bazı fanatiklerin, terör örgütü lehine slogan atması ve bu yönde pankart açısı ile gerginleşen havayı, yerinde müdahaleleriniz ile önlediğinizi öğrendik. Yaşanan olay sonrasında devreye girerek kalabalığın bayramını kutladıktan sonra gerilime gerek olmadığı yönündeki sakinleştirici konuşmanız, daha da büyümesi muhtemel bir olayın bitmesine neden oldu. Sn. Beşerler, 3 kuruş adamlara, böylesi güzel etkinliklere katılmaları için 5 kuruşluk değer verirsen, geriye kalan 2 kuruş için işte seni böyle öpmeye kalkarlar. 2 kuruşu harcamalarına izin vermediğin için kutlarız.

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Sn. Erdoğan Sorakın, 4’lü koalisyon hühümetinin, Haziran ayı içerisinde yapılacak olan yerel seçimlerde ittifak arayışı içerisine girdiğini açıkladınız. Diğer parti temsilcileri ile 2 kez görüştüğünüzü ve görüşmelere devam edileceğini belirttiniz. Bölgelerdeki adayların hangi partilere ait olacağı belirlenirken isimlerin henüz tespit edilmediğini dile getirdiniz. Kısacası birlikten güç doğar sözünü hayata geçirmek için kolları sıvadınız. Sn. Sorakın, Halil amca, bazı partilerin etiket olduğu yerde patron olarak fiyatı 4’lü koalisyon belirler ve etikete kor diyor.

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Sn. Hasan Taçoy, yapmış olduğunuz açıklamada, ‘Yavuz Çıkarma Plajı’ gibi tarihsel mekanların tarihsel dokusunun korunması ve koruma altına alınması gerektiğini söylediniz. Ülke turizminin sadece kum, deniz ve güneş olmadığını, ülkeye gelen turistlerin en büyük şikâyetinin çevre kirliliği olduğunu da ifade ettiniz. Sn. Taçoy, bunu yapmak için mangal gibi yürek ister. Mangal gibi yürek dediklerimiz, mangalın külünü aktif tutmayı beceremiyorsa, çürüyecekleri için ya çöpe yada eskiciye atılmayı kabul edecekler.

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Sn. Orhan Erönen, Solda siyasi mücadeleyi örgütlemek amacıyla oluşturulan ve sizin de kurucular arasında olduğunuz Sol Hareket, Lefkoşa Surlarıiçi’nde bulunan Büyük Han’da basın toplantısı düzenleyerek manifestonuzu açıkladınız. Süregelen düzenin parçası olmayan bir sol olmak, faşizme, dini gericiliğe karşı, çevre ve kadın hakları için ortak mücadele vermek adına kurulduğunu kaydederken, Abdullah Korkmazhan ise solda mücadele veren yapılarla ortak bir çatı partisi oluşturma düşüncesinde olduğunuzu ifade etti. Sn. Erönen, bugüne kadar Leopar Tankı gibi bir birini ezerek gitmeye çalışan partilerin aksine kar taneleri gibi bir birine zarar vermeden de yol alınabileceğini göstertme adına atılan bu adımlar kuşkusuz çok önemlidir. Hayırlı olsun.

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Sn. Saffet Aşıksoy, Halkın Partisinden istifa ettiğini açıkladın. Hayırlısı olsun diyelim. Ancak açıklamalarında, başka çare bırakmadılar. Antidemokratik bir şekilde PM üyesi olduğum halde, PM sayfasından atıldım. Üyeye ulaşacağım her kanalı kapattılar. Çok yıpratıcı olmuştu artık. Herhalde içerdi dönen dolapları görüp itiraz edecek kişilerden kurtulmaktır amaçları diyorsun ve Tüzük ihlali. Adam kayırma. Parti içi maaşlı personelin münhaliz alımı ile Usulsüz üye yapma ve listecilik gırla diyorsun. Sn. Aşıksoy, kısa bir süre önce ekilen fidan boy atınca kurtlandı ve içten içe çürümeye başladı imasında bulundunuz. Saffet gardaş, ne KKTC tek bir parti için siyasi bir derya, nede bu derya içinde HP tek bir gemi. Böyle gidere daha çok öperler Halkın Partisini

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Sn. Akın Aktunç, Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığına adayım diyorsun. 18 yıllık belediyeci olarak LTB’nin her sokağında var olan sorunları biliyorum. Çözümünü de biliyorum. Geçmişte yapılan yasal olmayan sorunlar nedeni ile ortaya çıkan çıkmazları çözmek için uğraşıyorum. Lefkoşa halkının geleceğinin kurtuluşu için çalışıyorum. Adaylığımı engellemek isteyenlere karşı benim faaliyetlerimi ve uğraşlarımı öğrenin ifadesinde bulundun. Sevgili Akın,

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Sn. Arif Sonuç, Sağlık Bakanlığı Özer Kalem Müdürlüğü görevinizden alınmış olduğunuzu öğrendik. Öncelikle 17.5.2006 tarihinde başladığınız görevinizi 14.3.2018.’e kadar sürdürdünüz ve sonrasında da görevinize son verildi. Siyasetin şanındandır. Biri gelir benden olanları getirir. O gider diğeri gidince sil baştan yapılır. Sn. Sonuç bazı siyasetçiler de fotoğraflar gibidir. Ne kadar büyütürsen kalitesi o kadar düşer. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Eylem dolmacı, Genel seçimlere UBP milletvekili adayı olarak katıldınız. Ancak seçilme konusunda Allah Kerim derken, Kerim’in kuyusunun derin olduğunu en sonunda fark ettiniz. Ancak ne yazıkki, ip kısa geldiği için Kerim’in kuyusundan çıkamadınız. Şimdi kendi kendinizi Akdoğan Belediye Başkan adayı olarak ilan ederken, UBP’nin, Faiz Sucuoğlu, Sunat Atun, Kutlu Evren gibi ağır toplarını da belediye başkan adayı olarak gösterttin. UBP’de başkanlığa oynayan bu isimlerin belediye başkan adayı olmaları, sanırım sizin ve benim astronot olması gibidir. Rahmetli Anibal, sizin o listeyi görmüş olsaydı ‘Almaz be annem bu harita bu Kıbrıs’ı diyecekti.

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Sn. Hasan Onbaşı, sosyal medyadaki paylaşımınızda, yeni cezaevine geçiş sürecinde gerekli teknik ve fiziki çalışmaları yapmak adına kurulan komisyon hayırlı olsun derken, ama vardiya çalışan beş grubu ve 125 personeli temsilen hiçbir vardiyadan temsilci bulunmaması büyük bir yanlış ve art niyetli bir uygulamadır. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir diyorsun. Vallahi doğru söze bir şey denilmez. Ancak altına imza ve mühür basarsınız. Sn. Onbaşı, birde sizin değinmediğiniz yeni yapılmakta olan 50 kişilik yeni bölümde bir banyo, bir tuvaletin olduğu ancak avlunun olmadığı havalandırma için 4 adet küçük pencerenin olduğu, salgın hastalıklara davetiye çıkartan odalara ne buyrulur dersiniz? Hacı amca yetenek ve becerilerini mikroskop ile dahi göremeyeceğimiz kişiler, gelip bir yerlerde ahkam kesmesin diyor. Ne dersin?

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Sn. Havva Elkovan, UBP’deDipkarpaz Belediye Başkan adaylığı için Mehmet Demirci’nin adaylığında karar kılındığını öğrendik. Sanırım emir demiri kesti ve AKP’yi yağlama ve grasolamada başarılı olan Sn. Demirci, adaylık limanına demir attı. Sanırım bu karardan sonra sizde onun karşısına ‘Bağımsız olarak’ çıkarsınız. Sn. Havva Elkovan, bazı yanlış girişimleri ve söylemleri ile yılan olup bizi sokmaya çalışanlar, sizin gibi adayların sandıktan çıkması sonrasında inşallah yalan olup giderler.

Günün Fıkrası:

Boyam kurumamışta da ondan

İki Amerikalı bir barda oturuyorlar. Bunlardan biri Afrikalı biri de beyaz. Acayip sarhoş bu adamlar. Neyse beyaz olan biraz ırkçı, Afrikalı’ya diyorki:

- sizin avuç içleriniz ve ayaklarınızın altı neden beyazdır biliyomusun?

Afrikalı anlıyor birmoklukolacağını ama merak da ediyor adamın ne söyleyeceğini!

- neden beyazmış söyle bakalım diyor

Beyaz da:

- çünkü tanrı sizi boyarken siz dört ayağınızın üzerindeydiniz diyor

Afrikalı acayip sinirleniyor, bardaki herkes kesin kavga çıkacak diye beklerken Afrikalı beyaza bir soru soruyor:

- peki sen karının en mahrem bölgesindeki tüyler neden siyahtır onu biliyomusun? der!

Bu sefer de beyaz acayip sinirlenir ama o da Afrikalı’nın ne söylemesini merak ediyor.

- neden? Diye soruyorAfrikalı’ya:

- çünkü karın ile dün gece senin odanda senin viskini yudumlayıp, senin yatağında beraber olurken boyam kurumamıştı da ondan diyor.

Günün Sözü:

Halkı koyun olan bir ülkenin

En yakın komşuları

Kasaplardır.