Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, sizin ‘Yavru Saray’ için TC Şehircilik Bakanlığı proje ‘ için ihale açtı. Koskoca KKTC Cumhurbaşkanı için yapılacak Yavru Saray için ilk ‘Nayır ‘ TC Mimarlar Odası Ankara Şübe Başkanı Tezcan Karakuş Candan’dan geldi. Neymiş efenedim Tezcan efendi, Anadolu insanın parasını Tatar’ın sarayına harcatmazmış.. Bizim KTMMO. Saray’ı kaçak inşaat olarak niteleyceğiz demezmi? Örtki ölem. Sn. Cumhurbaşkanı, Sarayın temelini atma hayalini yaşarken 'ya bunlar androş korsa' gaylesi yaşıyorsunuz. Siz hayal kurmayı sürdün çünkü orada herşey yolunda gidiyor

Sn. Zorlu Töre, geçenlerde gittiğiniz sünnet töreninde pardon kimin için düzenlendiğini bilmediğiniz kına gecesinde herhalde başınıza taş düştü. Birden hafıza el muhacerat bay bay olmuş. Tabi hafıza gidince Vatan, Millet hepten gitmiş yerini bu Türkiye’de çok oluyor. Bizi İslami Dayanışma oyunlarına davet etmedi sözü almış. Gece yatırken Ana, sabah kalkarken, günaydın bile demeden Türkiyem dediğiz noktadan tornistan etmiş olmanız ‘Milleti’ şoka soktu. Sn. Töre, güven silgi gibidir. Her hatada azalır. Silgi bitti. Kalemin madeni kısmı kağıdı parçalıyor.

**

Sn. Olgun Amcaoğlu, Tiraji en yüksek ‘Fiskos Gazetesi’ İki bakanının görevden alınacağı söyleniyor. Gurrada arabalar gibi Motor no pata pat Sir diyen, cilalı taş devrinden kalma, yürürken bir ayağını yerden kaldırana kadar diğer ayağını köpek kapanlar yerine işaret parmağının Ferari gibi saniyede 100 km. Çıkan seni gösterttiği söyleniyor. Ah be Olgun bakanım, bazıları gibi renk cümbüşü yansıtan Gökkuşağı olamadın. Bazıları gibi bir zamanların dansözler kraliçesi Özcan Tekgül gibi kıvıramadın. Fiskos doğruysa, dosdoğru gitmenin cezasını çekeceksin.

**

Sn. Kudret Özersay, bir zamanlar hısar altında, altıda half time on ikide biter, çullisine gazozuna maçlar yapardık. Eskiyi hatırlatarak, yönetimlerimizin de siyaseti çullisine yaptığını ima ettin. Şükran ve biyat duygusu en yüksek Ünal Üstel’in Türkiye tarafından başbakan yapıldığını dile getirdin. Ah be Kudret hocam, istenilen gibi biri olmazsan, istenilmeyen olursun. Salla külahı ye pilavı denilen noktada, kaşığı yanlış tabağa daldırırsan pilavdan da olursun. Hocam emir ile koltuğa oturanlar, kendini ne kadar büyük görürse görsün. Sadece halkın gözünün gördüğü kadardır. Ötesi yok.

**

Sn. Serdinç Maypa durdun durdun da tuz gavurdun.. Elde ettiğin bazı belgeleri Dursun Oğuz’a gönderince, orman dairesi müdürü Cemil Karzaoğlu’nu çapıt ettikten sonra da görevinden de ettin be abim. Mevzu derin cebimize aşığız. Sen bu aşkı hançerledin be Maypa. Sevgili Maypa bazı insanlardan birkaç tane olmalıydı, bazılarından da hiç demişti ünlü bir düşünür. Keşke senden de birkaç tane daha olsaydı. Hem insanlar dağıttığın gıda, ayakkabı ve diğer gereksinmelerini halleder hemde gönülleri hoş olurdu..

**

Sn. Biray Deliceırmak, Fikri Ataoğlu ve Nidayi Güngördü’ye sosyal medyada görme yeteneğinizi mi kaybettiniz diye sormadın. Hipermetrop veya miyop mu oldunuz diye de sormadın. Kalktın Girne Yat limanının yıkılmakta olduğunu denizi muk götürdüğünü görmediklerini sordun. Ayrıca KKTC’nin incisi Girne’de yolların Allah’a emanet olduğunu söyledin. Bak abim bazılarını neden sevdiğimizi bir türlü anlamıyoruz. Bunların sözlerinin çıktığı ağızlarıı Temmuz sıcağı, yapamadıkları şeylere bakışları Sonbahar.

**

Sn. Kubilay Özkıraç, Tarım eski Bakanı Kenan Akın, 550 Kıb-Tek çalışanından her ay 450 TL. Aidat kesildiğini her ay 220 bin Törkiş Lira’nın 48 ay ile çarpıldığında toplamda 10 milyon beş yüz altmış bin Törkiş Liraya tekamül ettiğini ve bu paranın nereye gittiğini soruyor. Bak sen 10 buçuk milyoncuk ne ki? Tabi Kenan Akın, El –Sen’in güzel bir şarkı olduğunu, dert ve kederden ah çekerek her gece onunla birlikte rakı şişesinin dibine vurduğunu bilmiyor. Kubilay’cığım, sen mali raporun genel kurulda aklanmadığını kafana takma. Her geceden sonra mutlaka sabah olur ve ayılırsın. Çin çin şerefe

**

Sn. Fikri Toros son zamanlarda yenilenebilir enerji konusunu sürekli takip ediyorsunuz. Ülkenin büyük sıkıntı çektiği enerji konusunu kısmende olsa halletmek için frensiz konuşarak işkembe-i kübradan sallayanlar yerine elinizden geleni yapmaya çalışıyorsunuz. Her iki toplumun yararlanacağı yenilenebilir enerji santralleri ile ilgili AB ‘den yardım almak için kolları sıvadınız. Sn. Toros, havanda su döver takımını yaptıklarınız ile kıskandırıyorsunuz. Dünya, akıl sahiplerine gölge gibidir. Gölge ise doğuşunu ışığa borçludur. Siz ışık olurken partinizin gölgesini büyütüyorsunuz..

**

Sn. Alişan Şan, Göreve getirilen siz gençlerin yaptıkları ile UBP sanırım cilalı taş devrinden, İletişim çağına geçti. Ancak1956’dan kalma DODGE marka Loforiyolar, hızınız nedeniyle sizin gibi zamanın Ferari’sinin lastiklerini patlatmaya çalışıyor. Ellerinde ‘Guspo kürek’ Ferari’nin mezarını kazmaya çalışıyor. Manevella ile çalıştırılmaya çalışılan ‘DODGE’ arabaların devri geçti. Bu harita artık bu ‘Kıbrıs’ı almaz be annem diyoruz ama onlar Nuh deyip peygamber demiyor. Sn. Bakan, UBP yenilenmek istiyor. Eğer, İş cez kesmek ve eski gurrada loforiyoları tedavülden kaldırmaya kaldıysa, yeniler takımı olarak Hakimde siz, Savcıda sizsiniz..

**

Nur Nadir Kıbrıs Gazetesi bir zamanlar KKTC’nin ‘Amiral Gazetesiydi’ Sizin gazetenin başına geçtiğiniz günden sonra ‘Gölge etmeyin, başka ihsan istemem’’ diyerek önce etrafınıza detol dökerek, sonrada haksızca Akıncı’ya muhalefet ederek siyaset sahnesini temizlediniz. Son olarak ‘Amiral gemisi ‘ su almaya başlayınca, maaş ödemesi talebinde bulunan çalışanlarınıza ben tatildeyim. Maaş falan ödemem deyince geminin alt kısmının tamamıyle sular altında kaldı.. Amiral gemisini, lastiği patladığı zaman bir tarafa çeken araba gibi bir tarafa çekecek olan birileri satın almak istiyormuş. Gölgeler sadece ışıkta yaşa diyorlar. Yalan, Nur, ışık demektir. Ama Kıbrıs Gazetesi gibi gölgesi büyük gazete ışıkta bile yaşayamıyor.

Fıkra

Boks maçı hayli heyecanlı geçiyordu.

İki boksör ringde kıyasıya dövüşüyorlardı.

Ama birinin durumu pek kötüydü.

Yumrukları havayı dövüyor,

bir teki bile rakibine değmiyordu.

Raund arasında menejerine sordu:

"Maçı almam için bir şansım var mı?"

Menejeri bir yandan terini kurularken

diğer taraftan: "Elbette var, diye cevap verdi.

Etrafındaki havayı dönmeye devam et.

Böylelikle rakibini zatüreden öldürebilirsin.