Tarım Bakanlığı'ndan 17 milyon TL'lik kredi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, beşinci faiz destekli zirai kredi programını hayata geçiriyor.

Toplam 17 milyon TL kredi kullandırılmasının planlandığı beşinci program için başvurular, Türkiye Ziraat Bankası AŞ tarafından 3 Temmuz 2017 Pazartesi tarihinden itibaren kabul edilecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlık, TC Ziraat Bankası A.Ş. ile “KKTC’de Tarımsal Amaçlı Faiz Destekli Zirai Kredi Program Projesi Uygulama Usul ve Esasları” protokolünü imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi kaynaklı Beşinci Faiz Destekli Zirai Kredi Programı kapsamında, sektörün gelişimine katkıda bulunabilmek amacıyla sıfır faizli yatırım ve düşük faizli işletme kredisi sağlanacak.

Tarımsal faaliyetler ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin programdan faydalanabileceği ifade edilen açıklamada, programın sıfır faizli yatırım kredileri için 100 bin TL’ye kadar, düşük faizli işletme kredileri için de 40 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağladığı ifade edildi.

2017 YILI İÇİN 7 MİLYON TL’LİK KAYNAK

Tarımsal Amaçlı Faiz Destekli Zirai Kredi programı için 2017 yılında toplam 7 milyon TL kaynak ayrıldığı ifade edilen açıklamada, en az 300 gerçek/tüzel tarımsal işletmeye 17 milyon TL kredi kullandırılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

7 milyon TL’lik kaynak, 17 milyon TL kredinin faiz desteği olarak kullanılacak.

Programın Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Arıcılık, Bitkisel Üretim, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Avcılığı, Modern Sulama Sistemleri, Tarımsal Mekanizasyon ve Örtü Altı Yetiştiriciliği alanlarını kapsadığı belirtildi.

KREDİ PROGRAMI 2010 YILINDAN BERİ UYGULANIYOR

2010 yılından beri uygulanmakta olan Tarımsal Amaçlı Faiz Destekli Zirai Kredi Programından toplam bin 274 gerçek/tüzel tarımsal işletmenin yararlandığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, yaklaşık 97 milyon TL kredi kullanan bu işletmelere Program kapsamında 38,5 milyon TL faiz desteğinin Türkiye finansmanı ile sağlandığı ve bu bağlamda programın ve diğer T.C destekli projelerin tarım sektörünün gelişimine önemli katkıda bulunduğu ifade edildi.

2016 PROGRAMI...

Açıklamada, 2016 yılı programının Bakanlık politikası ile uyumlu bir şekilde, kaynağın yüzde 25,2’sinin küçükbaş hayvancılık ve yüzde 22,8’inin ise tarımsal mekanizasyon başlıkları altında kullandırıldığı kaydedildi.

BAŞVURULAR 3 TEMMUZ’DAN İTİBAREN

Beşinci program için başvurular, Türkiye Ziraat Bankası AŞ tarafından 3 Temmuz 2017 Pazartesi tarihinden itibaren kabul edilecek.