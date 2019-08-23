Tarim dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden: Çeri Domates, Armut(S.M) , Kayısı,Nektarin,Sığır Besi ve Süt Yemleri, Ekmeklik Buğday, Taze Fasulye, Şeftali , Ispanak ,Ayçiçek Küsbesi ,Soya Küsbesi ve Elma Çeşitleri olmak üzere 63 numuneden 60 numune temiz çıkmış, 3 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
SVS Tic. Ltd. ait Şeftali ve ORC Foods Ltd. ait Elma(Gala) de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Halil Kasap Paz. Ltd. ait Ispanak da limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Yerli ürünlerden: Üzüm Çeşitleri, Patlıcan,Maydanoz, Biber ve Roka olmak üzere 15 numune de 8'i temiz çıkmış,1 numunede tavsiye dışı bitki koruma ilacı kalıntısına ve 6 numunede de limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmıştır.
Alsancak köyünde Siyah Üzüm üretimi yapan Erol Ataser ve Mağusa’da Roka üretimi yapan Derya Gözalp Çemender'in ürünlerinden alınan numunelerde tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanılmasından dolayı ürünler imha edilmiştir.
Yeşilyurt köyünde Sultani Üzüm üretimi yapan Mustafa Tan , Mağusa’da Maydanoz üretimi yapan Derya Gözalp Çemender , Alsancak köyünde Verigo Üzüm üretimi yapan Ahmet Büyükbaş ve Hisarköy’de Beyaz Üzüm üretimi yapan Şerife Saçar'ın ürünlerinden alınan numunelerden limit üstü bitki koruma ürünü tesbit edildiğinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Mağusa’da Maydanoz üretimi yapan Hüseyin Turaç ürününün kirli çıkmasından dolayı kendi isteği üzerine ürün imha edilmiştir.
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
Holly Grains Ltd
İthal
Ayçiçek Küsbesi
Temiz
2
Pınarlı Tarım Hay. İşl.
İthal
Manolya Besi Yemi
Temiz
3
SVS Tic. Ltd.
İthal
Şeftali
Menşeine İade
4
SVS Tic. Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
5
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(Gala)
Temiz
6
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(G.S)
Temiz
7
Halil Kasap Paz.
İthal
Nektarin
Temiz
8
Halil Kasap Paz.
İthal
Şeftali
Temiz
9
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
10
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
11
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
12
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Kayısı
Temiz
13
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
14
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
15
M.Hacı Ali Ltd
İthal
Soya Fasulyesi
Temiz
16
Levent Sanayi Ltd
İthal
Soya Küsbesi
Temiz
17
Akari Free Port
İthal
Buğday(Ekmeklik)
Temiz
18
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
19
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
20
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma(Gala)
Temiz
21
Halil Kasap Paz.
İthal
Nektarin
Temiz
22
Halil Kasap Paz.
İthal
Şeftali
Temiz
23
M.Hacı Ali Ltd
İthal
Buğday(Ekmeklil)
Temiz
24
Nej Grain Ltd.
İthal
Soya Küsbesi
Temiz
25
Akari Free Port
İthal
Buğday(Ekmeklil)
Temiz
26
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Taze Fasulye
Temiz
27
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
28
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
29
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Elma(Gala)
Temiz
30
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
31
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
32
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
33
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
34
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Iceberg Marul
Temiz
35
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
36
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
37
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
38
SVS Tic. Ltd.
İthal
Taze Fasulye
Temiz
39
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(Gala)
Temiz
40
SVS Tic. Ltd.
İthal
Iceberg Marul
Temiz
41
SVS Tic. Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
42
Özçağ Free Port
İthal
Soya Küsbesi
Temiz
43
TÜK
İthal
Sığır Besi Yemi 16
Temiz
44
TÜK
İthal
Sığır Süt Yemi 14
Temiz
45
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma(Gala)
Temiz
46
Nej Grain Ltd.
İthal
Buğday(Ekmeklilk)
Temiz
47
ORC Foods Ltd.
İthal
Elma(Gala)
Menşeine İade
48
ORC Foods Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
49
ORC Foods Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
50
ORC Foods Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
51
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
52
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
53
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
54
Halil Kasap Paz.
İthal
Ispanak
İMHA
55
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma(Gala)
Temiz
56
Halil Kasap Paz.
İthal
Nektarin
Temiz
57
Halil Kasap Paz.
İthal
Şeftali
Temiz
58
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Kırmızı Lolorosso
Temiz
59
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çilek
Temiz
60
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Taze Fasulye
Temiz
61
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
62
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
63
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
64
Alime Gergin
Yeşilyurt
Sultani Üzüm
Temiz
65
Tarkan Altan
Lefke
Verigo Üzüm
Temiz
66
Mustafa Tan
Yeşilyurt
Sultani Üzüm
Limit Üstü
67
Erol Ataser
Alsancak
Siyah Üzüm
İMHA
68
Mustafa Sivri
Yeşilyurt
Siyah Üzüm
Temiz
69
Levent Gazioğlu
Mağusa
Patlıcan
Temiz
70
Hüseyin Turaç
Mağusa
Maydanoz
İMHA
71
Levent Gazioğlu
Mağusa
Biber
Temiz
72
Derya Gözalp Çemender
Mağusa
Maydanoz
Limit Üstü
73
Derya Gözalp Çemender
Mağusa
Roka
İMHA
74
Ahmet Büyükbaş
Alsancak
Verigo Üzüm
Limit Üstü
75
Ali Emin
Zümrütköy
Molehiya
Temiz
76
Şerife Saçar
Hisarköy
Beyaz Üzüm
Limit Üstü
77
Tijen Gazi
Hisarköy
Kara Üzüm
Temiz
78
Mehmet Çoşkuner
Hisarköy
Beyaz Üzüm
Temiz
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