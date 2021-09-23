Tarım Dairesi’nden Zeytinyağlarına Denetim, 1 numune uygun çıkmadı!

Tarım Dairesi müfettişleri tarafından piyasada satışı yapılan zeytinyağları denetlendi. Denetimler çerçevesinde 35 adet zeytinyağı numunesi toplanarak, tağşiş analizi için Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. 34 adet zeytinyağı numunesi aslına uygun olarak saptanırken, 1 adet numunenin uygun olmadığı sonucuna ulaşıldı.
“ Yağ-Sal Zeytinyağı” adlı zeytinyağı markasının 10. 2019 üretim tarihli zeytinyağlarında tağşiş saptanmış olması nedeniyle piyasadan toplatılmaya başlanmıştır. Denetimlere devam edilecektir.
Analizi yapılan zeytinyağları şunlardır:
İsim
Sonuç
1
Hasan Efendi Zeytinyağı
Uygun
2
Kaş Naturel Zeytinyağı
Uygun
3
Çınar Zeytinyağı
Uygun
4
İbrahim Güney Zeytinyağı
Uygun
5
Şirinevler
Uygun
6
Çavuş Market Zeytinyağları
Uygun
7
Trodos Zeytinyağı
Uygun
8
Londos
Uygun
9
Ayrini
Uygun
10
Uğur Yağcıoğlu
Uygun
11
Melissa
Uygun
12
Çelebi Doğal Zeytinyağı
Uygun
13
Ecolive Naturel Birinci Zeytinyağı
Uygun
14
Bafra Halis Zeytinyağı
Uygun
15
Kırımlı Zeytinyağı
Uygun
16
İskele Karpaz Sızma Zeytinyağı
Uygun
17
Aydın Zeytinyağı
Uygun
18
Naturel Kantara Zeytinyağı
Uygun
19
Yağ-Sal Zeytinyağı
Uygun Değil
20
Ergenekon Zeytinyağı
Uygun
21
Mirya Sızma Zeytinyağı
Uygun
22
Bardak Zeytinyağı
Uygun
23
Evelina Zeytinyağı
Uygun
24
Yeşil Lefke Naturel Zeytinyağı
Uygun
25
Eski Köylüm Zeytinyağı
Uygun
26
Tüccaroğlu Zeytinyağı
Uygun
27
Çıtır Kıbrıs Zeytinyağları
Uygun
28
Yeniceköy Halis Zeytinyağı
Uygun
29
Yeni Hasat Zeytinyağı
Uygun
30
Arsal Zeytinyağı
Uygun
31
Kıbrıs Zeytinyağı
Uygun
32
Templos Olive Oil
Uygun
33
Fresh.Co Zeytinyağı
Uygun
34
Bella Zeytinyağı
Uygun
35
Özde Naturel Zeytinyağı
Uygun
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