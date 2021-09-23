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Tarım Dairesi’nden Zeytinyağlarına Denetim, 1 numune uygun çıkmadı!

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Tarım Dairesi’nden Zeytinyağlarına Denetim
Tarım Dairesi’nden Zeytinyağlarına Denetim, 1 numune uygun çıkmadı!

Tarım Dairesi müfettişleri tarafından piyasada satışı yapılan zeytinyağları denetlendi.  Denetimler çerçevesinde 35 adet zeytinyağı numunesi toplanarak, tağşiş analizi için Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. 34 adet zeytinyağı numunesi aslına uygun olarak saptanırken, 1 adet numunenin uygun olmadığı sonucuna ulaşıldı.

 

“ Yağ-Sal Zeytinyağı” adlı zeytinyağı markasının 10. 2019 üretim tarihli zeytinyağlarında tağşiş saptanmış olması nedeniyle piyasadan toplatılmaya başlanmıştır. Denetimlere devam edilecektir.

 

Analizi yapılan zeytinyağları şunlardır:

 

İsim

Sonuç

1

Hasan Efendi Zeytinyağı

Uygun

2

Kaş Naturel Zeytinyağı

Uygun

3

Çınar Zeytinyağı

Uygun

4

İbrahim Güney Zeytinyağı

Uygun

5

Şirinevler

Uygun

6

Çavuş Market Zeytinyağları

Uygun

7

Trodos Zeytinyağı

Uygun

8

Londos

Uygun

9

Ayrini

Uygun

10

Uğur Yağcıoğlu

Uygun

11

Melissa

Uygun

12

Çelebi Doğal Zeytinyağı

Uygun

13

Ecolive Naturel Birinci Zeytinyağı

Uygun

14

Bafra Halis Zeytinyağı

Uygun

15

Kırımlı Zeytinyağı

Uygun

16

İskele Karpaz Sızma Zeytinyağı

Uygun

17

Aydın Zeytinyağı

Uygun

18

Naturel Kantara Zeytinyağı

Uygun

19

Yağ-Sal Zeytinyağı

Uygun Değil

20

Ergenekon Zeytinyağı

Uygun

21

Mirya Sızma Zeytinyağı

Uygun

22

Bardak Zeytinyağı

Uygun

23

Evelina Zeytinyağı

Uygun

24

Yeşil Lefke Naturel Zeytinyağı

Uygun

25

Eski Köylüm Zeytinyağı

Uygun

26

Tüccaroğlu Zeytinyağı

Uygun

27

Çıtır Kıbrıs Zeytinyağları

Uygun

28

Yeniceköy Halis Zeytinyağı

Uygun

29

Yeni Hasat Zeytinyağı

Uygun

30

Arsal Zeytinyağı

Uygun

31

Kıbrıs Zeytinyağı

Uygun

32

Templos Olive Oil

Uygun

33

Fresh.Co Zeytinyağı

Uygun

34

Bella Zeytinyağı

Uygun

35

Özde Naturel Zeytinyağı

Uygun

 

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