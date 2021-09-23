Tarım Dairesi’nden Zeytinyağlarına Denetim, 1 numune uygun çıkmadı!

Tarım Dairesi müfettişleri tarafından piyasada satışı yapılan zeytinyağları denetlendi. Denetimler çerçevesinde 35 adet zeytinyağı numunesi toplanarak, tağşiş analizi için Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. 34 adet zeytinyağı numunesi aslına uygun olarak saptanırken, 1 adet numunenin uygun olmadığı sonucuna ulaşıldı.

“ Yağ-Sal Zeytinyağı” adlı zeytinyağı markasının 10. 2019 üretim tarihli zeytinyağlarında tağşiş saptanmış olması nedeniyle piyasadan toplatılmaya başlanmıştır. Denetimlere devam edilecektir.

Analizi yapılan zeytinyağları şunlardır: