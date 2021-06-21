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Tartışmalara Yol Açan Alzheimer İlacı İlk Kez Bir Hastaya Uygulandı

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ABD’de geçtiğimiz günlerde onaylanarak tartışmalara yol açan Alzheimer ilacı, klinik deneylerin ardından ilk kez 70 yaşındaki bir kişiye uygulandı.
Tartışmalara Yol Açan Alzheimer İlacı İlk Kez Bir Hastaya Uygulandı

Geçtiğimiz hafta ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)  tarafından onaylanarak tartışmalara neden olan Alzheimer'ın tedavisi için geliştirilen Aduhelm isimli ilaç ile ilgili tarihi bir an gerçekleşti.

7 Haziran tarihinde onaylanan ilaç, klinik deneyler dışında ilk kez Rhode Island'da yaşayan 70 yaşındaki bir kişi üzerinde denendi.

‘TEDAVİDE YENİ BİR DÖNEM AÇIYORUZ’

Mark Archambault, 18 yıl aradan sonra onaylanan ilk Alzheimer ilacını alan kişi olurken yetkililer ilacın her ay intravenöz (koldaki toplar damardan enjeksiyon) yoldan verileceğini belirtti.

Rhode Island, Providence'da Butler Hastanesi'nin Hafıza ve Yaşlanma Programı bölümünde gerçekleşen işlem sonrası Brown Üniversitesi Tıp Fakültesi nöroloji profesörü Dr. Stephen Salloway, "Tedavide yeni bir dönem açıyoruz" dedi.

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Salloway, Butler Hastanesi programında, aylık intravenöz infüzyon olarak verilen ilaca aday olabilecek yaklaşık 100 hasta olduğunu sözlerine ekledi.

Salloway, "Umarım klinisyenler, klinik deney kılavuzlarına uyacaklardır, çünkü ileri derece Alzheimer hastaları için gerçekten herhangi bir kanıtımız yok" dedi.

Aduhelm, Alzheimer hastalığında beyin plaklarını azaltabileceğine dair kanıtlara dayanarak onaylanırken bilim insanları ilacın sadece erken evre Alzheimer hastalarında test edildiği gerekçesiyle itirazda bulundu.

Yaklaşık 60 bin dolara mal olması beklenen bu tedavi ile ilgili yüksek fiyat eleştirileri de bulunurken, geçtiğimiz günlerde FDA'ya tavsiyede bulunan bir paneldeki üç bilim adamı, ilacın onaylanmasının ardından istifa etti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 2019'da ABD'de Alzheimer'dan 120 binden fazla can kaybı gerçekleştiğini açıklamış, bu sayının on yıl öncesine göre yüzde 50'den fazla artış anlamına geldiğinin altını çizmişti.

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