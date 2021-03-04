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Taşımacıların Eylemi Başbakanlık Önünde Sürüyor

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Taşımacıların Eylemi Başbakanlık Önünde Sürüyor
Taşımacıların Eylemi Başbakanlık Önünde Sürüyor

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) pandemi nedeniyle çalışamadıklarından dolayı seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinden muafiyet talepleri yanıtsız kaldığı gerekçesiyle önceki gün Lefkoşa’da başlattığı araçlı eyleme devam ediyor.

“Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla eylem yapan birlik, KKTC ve Türk bayrakları astıkları çok sayıda otobüs ve minibüslerle Başbakanlık önündeki eylemine zaman zaman ateş yakarak, aynı zamanda sloganlar ve müzik yayını yaparak devam ediyor.

Birlik üyeleri bu sabah Başbakanlık önünde “Başbakan dışarı” sloganlarıyla, Başbakan Ersan Saner’in Başbakanlık önüne gelip kendileriyle görüşmesi talebinde bulundu. Korna sesleri ve marşlarla protestolara devam eden eylemciler, kurdukları eylem çadırı önünde lastik ve maket otobüs yakarak tepkilerini dile getirdiler.

Başbakanlık önünde polisin geniş güvenlik önlemleri dikkat çekerken, herhangi bir yangın olasılığına karşı itfaiye de hazır bekletiliyor.

DURSUN OĞUZ BİRLİK YÖNETİMİNİ GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRDI

Bu arada Başbakan’la görüşme talepleri karşılıksız kalan eylemcilerden bir heyeti Maliye Bakanı Dursun Oğuz Maliye Bakanlığında görüşmeye çağırdı.

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