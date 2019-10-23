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Tatar Anamur’da

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Başbakan Ersin Tatar, dün akşam gittiği Anamur’daki temaslarına başladı.
Tatar Anamur’da

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte Anamur'da bulunan Başbakan Tatar, ilk olarak Anamur İskele'de incelemede bulundu. 
 
Tatar'ın İskeleye gelişinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin en güney noktası Anamur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en kuzey noktasıdır. Anamur'a hoşgeldiniz" pankartı açıldı. 

Başbakan Tatar'a yetkililer tarafından Anamur İskele hakkında bilgi verildi, İskelenin en uç noktasına yerleştirilen TC ve KKTC bayrakları önünde fotoğraf çekildi. 

Başbakan Ersin Tatar, basına yaptığı kısa değerlendirmede, Anamur'un Türkiye'nin Kıbrıs'a olan en yakın noktası olduğuna işaret ederek, Doğu Akdeniz'de son dönemdeki gelişmelerin iki ülke için denizlerin çok önemli bir durumda olduğunu gösterdiğini kaydetti. 

Tatar, Anamur'da bulunmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, KKTC ile Anamur arasında ticaret ve turizm alanındaki ilişkilerin geliştirilmesini önemsediklerini söyledi. 

Karşılıklı ilişkilerin gelişmesinde emeği olan herkesi tebrik eden Tatar, kendisi ve heyetini Anamur'da karşılayan, ilgi alaka gösteren herkese teşekkür etti. 

Başbakan Ersin Tatar, ardından KKTC Su Temin Projesi kapsamında yapılan Alaköprü Barajı ve Hidroelektrik Santralinde incelemelerde bulundu. 

Tatar'a yetkililer tarafından brifing verildi. Tatar'a, su projesinin tamamlanmasıyla zirai sulama suyunun da KKTC halkının hizmetine sunulacağı bilgisi verildi. 

Başbakan Tatar da, "Rüyaydı, hayaldi gerçek oldu, bu konuda emeği geçen, destek veren, evini, arazisini veren Anamurlu kardeşlerim ve herkese teşekkür ederim" dedi. 

Tatar, proje ile KKTC'deki kuraklığın tarihte kaldığını ifade ederek, KKTC'de devam eden tünel çalışmalarına da işaret etti ve bu çalışmalar tamamlanınca tarımsal alanda kullanılacak suyun da Güzelyurt ve Mesarya bölgesine ulaştırılacağını söyledi. 

Tatar, bu kaynağın KKTC'ye ulaştırılması adına yapılan çalışmalara ve emeğe de teşekkür etti. 

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin Suriye'de yaptığı Barış Pınarı Harekatı hakkında ise, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başarılarından dolayı tebrik etti, başarılarının devamını diledi. 

Konuşmaların ardından Baraj önünde anı fotoğrafı da çekildi. 

Başbakan Tatar, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası’nın davetlisi olarak bulunduğu Anamur'da gün boyu temaslarda bulunacak. 

Tatar, "6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı"nın açılışını da yapacak. 

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