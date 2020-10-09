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Tatar: "Ankara'dayken Kudret Özersay, 'hükümeti bozarım' diye tehdit etti"

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Başbakan Ersin Tatar, Ankara'dayken Kudret Özersay'dan Maraş'la ilgili adım atılması durumunda 'hükümeti bozarım' şeklinde tehdit mesajı aldığını söyledi.
Tatar: "Ankara'dayken Kudret Özersay, 'hükümeti bozarım' diye tehdit etti"

Tatar’ın açıklamaları şöyle:

“Hükümetin başından beri Maraş gündemde olmuştur. Bir önceki hükümette Kudret Bey Maraş’a ilgi duyan biri olarak söylemine alamadı. Çünkü o hükümet Kıbrıs politikası hakkında net bir görüş ifade edemedi. HP-UBP uyumlu bir hükümet. Bizim gündemimizde hep Maraş oldu. Konjüktür ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler bu adımı gerektirmiştir. Sürekli gündeme getirdim. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığım toplantılarda bu konuya hükümetin nasıl baktığını, Maraş’ı takip ettiğimizi, bu şartlarda açılabileceğini, eski mal sakinlerinin geri gelmesine zemin hazırlayabileceğini anlattım. 46 yıl sonra orası hayalet şehre dönüştü. Bu acımazlık ve günahtır. Bizim beklediğimiz Türkiye’nin konuya nasıl baktığıydı. BM ne diyecek meselesi safsatadır. Bu temaslar içerisinde Türkiye’den yanıt geldi. Şu anda böyle bir açılmanın uygun olabileceğine yönelik cevap geldi. Ben başbakan olarak talimat verdim. Açılım gerçekleşti. Taşınmaz Mal Komisyonu sonraki süreçte devreye girecek. Aynı noktadayız. Fikir ayrılığı yok. Esas olan tarihi adımın atılmasıydı. Envanter çalışmaları hala devam ediyor. Ama bu çalışmaların netleşmesi gerekirdi. Ankara’dayken Kudret beyden bana ‘adım atarsan hükümeti bozacağım’ mesajı geldi. Ben de bu tehditlerden bıktığım için bunu kaale almadım ve Ankara’dan da destek bulunca bu fırsatı başbakan olarak değerlendirdim. Bu tarihi bir adımdır. KKTC geleceği bakımından önemlidir. ”

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