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Tatar Ankara'ya gitmek üzere adadan ayrıldı

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Başbakan Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetinin ardından Ankara’ya gitmek üzere adadan ayrıldı.
Tatar Ankara'ya gitmek üzere adadan ayrıldı

Başbakan Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetinin ardından Ankara’ya gitmek üzere adadan ayrıldı.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner sosyal medya hesabından Tatar'ın fotoğrafını paylaştı:

Değerli Kıbrıs Türk Halkı; Ankara ziyaretimle ilgili olarak üzüntüyle görüyorum ki yanlış değerlendirmeler yapılmaktadır. Kimleri, “acil olan ne” diye soruyor. Değerli kardeşlerim ben halen Başbakanım ve sorumluluklarımın bilincindeyim. Acil olan ne mi?

Birilerinin sırtında yumurta küfesi olmayabilir, benim sıkıntıların çözümü için günlerdir beklediğim bir randevuydu bu.

Salgın nedeniyle bütçe açığımız önemli boyutlara geldi.

Su, bir an önce Türkiye’den buraya gelmelidir. 1 Ekim’de okullarımızı açıyoruz. Türkiye’nin Eğitim Bilişim ağından mutlaka biz de yararlanmalıyız...

Doğu Akdeniz hiç olmadığı kadar sıcak...

Birileri “programa katılmak istemedi” diyor. Demokrasinin bir gereği olan bu tip programlarda her zaman var oldum ve olmaya devam edeceğim. Bu programda olamadığım için de üzgünüm. Ama sorumluklarımı yerine getirmememi kimse benden beklememelidir. Herkese sevgi ve saygılarımı sunarım.

 

 

Değerli Kıbrıs Türk Halkı; Ankara ziyaretimle ilgili olarak üzüntüyle görüyorum ki yanlış değerlendirmeler...

Ersan Saner paylaştı: 29 Eylül 2020 Salı
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