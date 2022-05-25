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Tatar: Biz bu ülkeye sahip çıkmak için çalışıyoruz

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencileri ile okul müdürü ve öğretmenlerini kabul etti.
Tatar: Biz bu ülkeye sahip çıkmak için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, çeşitli kurum ve kuruluşlara, öğrencilerin yaptığı ziyaretlerin faydalı olduğunu belirterek, Kıbrıs tarihini ve Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleyi bilmenin önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde tanıtımı yapılan “Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabı”na da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, aile kültürünü yaşayarak, kaliteli zaman geçirmenin öneminin altını çizdi.

Öğretmenlerin rehberliğinde sınıfta yapılan çalışmaların da öğrencilerin gelişimi için önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, sanatsal ve spor faaliyetlerinin çocuk gelişimindeki önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz bu ülkeye sahip çıkmak için çalışıyoruz. Bu topraklarda bağımsız, özgür ve mutlu olabilmek için mücadele veriyoruz” diye konuştu.

1974’ten sonra Türk askerinin adaya gelişiyle sağlanan barış ortamın önemine ve KKTC’nin sunduğu imkanlara değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Her şey sizlerin mutluluğu ve geleceği içindir” dedi.

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