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Tatar bugün BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.
Tatar bugün BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek

New York'ta BM Genel Merkezindeki görüşme, New York saati ile 12.00, KKTC saati ile 19.00’da gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, ABD’ye gitmeden Ercan Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterine, üç yıldan beridir sürdürülen siyasetten geri dönüş olmayacağını ifade edeceklerini vurgulamıştı.

Tatar, New York'ta BM Genel Merkezinde yapılacak görüşmede, tüm ambargo ve kısıtlamalara rağmen Kıbrıs Türkü’nün verdiği haklı mücadeleyi anlatacağını ve bu engellemelere son verilmesini isteyeceğini vurgulamıştı. Cumhurbaşkanı Tatar, varlığı kabul edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin artık tanınması gerektiğini belirtmişti.

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