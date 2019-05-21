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Tatar: ''Çarşamba günü hükümeti kurma aşamasına gelinmiş olacağını tahmin ediyorum''

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"Ellerinde olan 3 bakanlık yine onların, 7 bakanlık da UBP’nin"
Tatar: ''Çarşamba günü hükümeti kurma aşamasına gelinmiş olacağını tahmin ediyorum''

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Çarşamba günü hükümeti kurma aşamasına gelinmiş olacağını tahmin ettiğini açıkladı.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, yarın, koalisyon görüşmeleri yaptıkları Halkın Parti’nden bir heyetin Ulusal Birlik Partisi’ni ziyaret edeceğini söyledi.

Görüşmenin saatinin henüz kesinleşmediğini belirten Tatar, heyetlerin bir araya gelmesinin ardından saat 17.00’de de her iki partinin parti meclislerinin toplanacağını ifade etti.

BAKANLIKLARDAN 7’Sİ UBP’NİN, 3’Ü HP’NİN

Çarşamba hükümeti kurma aşamasına gelinmiş olacağını tahmin ettiğini söyleyen Tatar, kendilerinin her şeyi hazırladıklarını, bakanlıklar konusunda ise “zaten ellerinde olan 3 bakanlık yine onların, 7 bakanlık da UBP’nin” dedi.

Tatar, çalışmalar öngörüldüğü gibi giderse hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin 8’inci gününde hükümetin kurulacağını vurguladı.

7 Ocak 2018 erken genel seçimi sonrasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın başbakanlığında 2 Şubat 2018’de kurulan CTP-HP-TDP-DP dörtlü koalisyon hükümeti Rauf R. Denktaş Üniversitesi’ne arazi kiralanması tartışmalarının ardından 8 Mayıs’ta Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın istifası ve HP Parti Meclisi’nin hükümetten çekilme kararı üzerine 9 Mayıs’ta istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni hükümeti kurma görevini 14 Mayıs’ta UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a vermişti.

Anayasa gereği, Tatar’ın 15 gün içinde yeni kabineyi Cumhurbaşkanı’na sunması ya da görevi iade etmesi gerekiyor.

50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3’er, YDP de 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.

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